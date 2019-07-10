Ведущий «О самом главном» оценил «новый» способ похудения от американских ученых

Дюди, страдающие проблемами с лишним весом, должны сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц, говорится в исследовании американских ученых, которое было опубликовано на сайте Medicalxpress. Американскими учеными было изучено около 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет.

Физические нагрузки для потери лишнего веса — это совершенно разумный метод. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил врач, ведущий программ «О самом главном» и «Рецепт ее молодости» Сергей Агаптин.

Ученые пришли к выводу, что состояние мышечной массы в похудении играет главную роль. Мышечная масса, более того, помогает избежать повторного набора веса по окончанию диет.

Согласно исследованию, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсультам. Кроме того, мускулы используют много кислорода, а также потребляют много энергии. Среди важных преимуществ мышц ученые называют их способность «вытягивать» из крови глюкозу.

Также исследователи подчеркивают, что недостаточное развитие мышц обусловлено теми же факторами, которые увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому укрепление мышечной массы даст возможность не только снизить вес, но и позаботиться о здоровье.

Как отметил врач Сергей Агаптин, ничто, кроме физической нагрузки, не поможет потерять лишний вес, не причиняя вред здоровью.

«Укрепление мышц — это совершенно разумный метод. Но я не знаю, насколько это можно считать открытием. Это было еще известно 50 лет назад. Какие физические нагрузки использовать для похудения веса? Регулярные и продолжительные», — пояснил Сергей Агаптин.

Ранее диетологи назвали, какие продукты могут помешать сбросить лишний вес. По словам экспертов, речь не всегда идет о кондитерских изделиях.