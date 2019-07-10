Прокуратура разрешила жителям Магадана кормить птиц

Магадан, 10 июля. Прокуратура Магадана, где власти ввели штраф за кормление птиц, указала на незаконность действий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Магадане ввели штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей за кормление птиц в общественных местах. В городе были установлены специальные таблички, где было указано, что за нарушение предусмотрена административная ответственность.

«Прокуратура Магаданской области разъясняет, что действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что в 2019 году мэрия не составляла протоколов на жителей за нарушение правил благоустройства в связи с кормлением птиц.

Магаданская прокуратура указала мэру города о необходимости демонтажа вывесок с информацией о санкциях за кормление птиц.