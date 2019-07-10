Путин заявил о необходимости технологического суверенитета России

Москва, 10 июля. Россия должна гарантировать свой технологический суверенитет, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас.

«Наша задача — не теряя времени, сделать все для того, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет», — сказал российский лидер.

По его словам, Россия должна занять достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках.

Путин добавил, что ключевые высокотехнологичные направления определяют экономику будущего не только страны, но и мира. Руководство страны окажет необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений, отметил российский президент.