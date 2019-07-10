Мирный житель погиб при обстреле в провинции Хама в Сирии

Дамаск, 10 июля. Один мирный житель погиб при обстреле террористами запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 города Скальбия в сирийской провинции Хама, населенный пункт находится под защитой правительственных сил.

Как сообщает агентство SANA, в результате атаки боевиков на город, расположенный на севере провинции, пострадали еще трое человек, они получили ранения.

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) впоследствии нанесла ответные удары по позициям противника на высотах Тель-Маллах и у населенного пункта Аль-Джубейн, уничтожив командные пункты террористов и несколько минометных установок.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно о том, что жертвами взрыва в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии стали семь детей. Мина, заложенная террористами группировки «Исламское государство», взорвалась в деревне Даблан.

1 Организация запрещена на территории РФ.