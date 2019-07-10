США существенно смягчат ограничения в отношении Huawei

Вашингтон, 10 июля. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что ограничения в отношении китайской компании Huawei будут значительно смягчены. Американские компании смогут продавать технологии китайскому производителю, если это не несет угрозы национальной безопасности США, сообщает The Wall Street Journal.

Как отметил глава американского министерства торговли, Huawei по-прежнему останется в черном списке, в который китайскую компанию включили после подписания соответствующего указа президентом США Дональдом Трампом в мае 2019 года. В связи с этим американские компании смогут вести торговлю с Huawei только после получения специальной лицензии в Минторге, сообщает «Царьград».

Отметим, что ранее Дональд Трамп разрешил американским компаниям вести торговлю с китайским производителем. Такое решение президент США принял после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Газета.ru.

Напомним, что компания Huawei попала в черный список после того, как администрация США бездоказательно обвинила китайского производителя в сотрудничестве с разведкой КНР. При этом Штаты призывали другие страны не использовать оборудование Huawei для создания сетей 5G.

Поскольку предполагалось, что китайская компания не сможет приобретать технологии и оборудование в США, Google отказался с ней сотрудничать. В связи с этим новые смартфоны Huawei могли остаться без обновленной версии операционной системы Android. Китайская компания подстраховалась на случай такого развития событий: осенью новые смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro будут представлены с новой операционной системой HongMeng.