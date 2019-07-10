ВМС Украины сообщили о заходе российского сторожевика в закрытую зону учений Sea Breeze

Киев, 10 июля. Командование Военно-морских сил Украины сообщило, что сторожевой корабль Военно-морского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону учений Sea Breeze.

В сообщении ВМСУ в Facebook говорится, что, несмотря на сообщение о закрытии района проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» в среду около 08.00 зашел в закрытый район, пишет ТАСС.

В этом районе проводились стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, сообщили в ВМСУ. По данным украинского командования, российский корабль не ответил на запросы.

Учения Sea Breeze 2019 проходят в северо-западной части Черного моря, они продлятся до 12 июля.