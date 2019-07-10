Путин рассмотрит предложения по улучшению условий содержания в российских тюрьмах

Москва, 10 июля. ФСИН и СПЧ предложили запретить заключение под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II группы, за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Это одна из мер, которые подготовили по поручению президента для улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей в России.

В разговоре с ФАН Михаил Федотов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, назвал эти предложения революционными.

«О таком мы даже боялись мечтать. Если президент одобрит эти предложения — будет отлично», — пояснил Федотов.

Он напомнил, что правозащитники подняли эту тему на встрече в Владимиром Путиным в декабре 2018 года, и в ответ президент дал поручение Совету разработать предложения для того, чтобы условия содержания в российских тюрьмах «были как минимум соответствующими европейским требованиям».

«Предлагаемая нами норма также предоставляет право начальнику СИЗО отказать в приеме арестованного, совершившего преступление небольшой или средней тяжести (а это очень большая часть людей, которые сегодня содержатся в СИЗО), если для него недостаточно места. Условия содержания у нас определены четко: не менее четырех квадратных метров на человека. В целом, по стране ситуация спокойная – более пяти квадратных метров, по Москве меньше. Но надо учитывать, что по статье 33 Федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений не могут содержаться вместе лица, которые проходят по одному делу; впервые заключенные и уже бывавшие за решеткой; совершившие преступления небольшой тяжести вместе с более серьезными преступниками. Этот принцип сепарации правильный, но он приводит к тому, что в одних камерах просторно, а другие переполнены», — объяснил правозащитник.

В разговоре с ФАН Михаил Федотов рассказал, что в случае, если Владимир Путин поддержит предложения ФСИН и СПЧ, далее будет разрабатываться соответствующий законопроект. Альтернативой для таких обвиняемых будет содержание под домашним арестом.

Добавим, что по данным ФСИН, за последние 10 лет численность осужденных в России сократилась практически на четверть миллиона человек. На 1 января 2019 года в исправительных колониях страны отбывали наказание 463 444 осужденных, еще 99 722 человека содержались в следственных изоляторах. По сравнению с прошлым годом количество заключенных в учреждениях ФСИН уменьшилось на 39 010 человек.

Среди других совместных предложений ФСИН и СПЧ — разрешение переселять заключенных в учреждения ФСИН других регионов при переполненности; размещать осужденных в изоляторах временного содержания в тех же населенных пунктах и поистине революционный пункт — не отправлять в СИЗО тех осужденных, кто впервые привлекается к уголовной ответственности и должен отсидеть срок до пяти лет.

В Государственной думе уже оценили предложения СПЧ и ФСИН. Председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал эти инициативы «гуманными, справедливыми и правильными».

Добавим также, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин высказался на тему пыток в колониях. Лидер России подчеркнул, что такие действия в местах заключения «абсолютно недопустимы», а подобные инциденты назвал преступлениями, за которыми должно последовать наказание. Глава страны призвал совершенствовать систему ФСИН и «не ломать» ее.