Британцы возмутились запретом фотографировать Меган Маркл на Уимблдоне

Лондон, 10 июля. Посетителям запретили фотографировать посетившую турнир Большого шлема — Уимблдон — герцогиню Сассекскую Меган Маркл, поскольку она находится там «в качестве частного лица». Это вызвало негодование в Британии, где многие критически настроены по отношению к бывшей актрисе. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Telegraph.

По данным издания, громкий скандал разгорелся после того, как телохранитель герцогини предупредил сидевшую неподалеку от нее поклонницу тенниса, что фотографировать ее нельзя. Зрительницей оказалась известный консультант по связям с общественностью Салли Джонс, которая уверяла, что снимать собирается исключительно происходящее на корте.

Как отметила Джонс, «требования о все большей конфиденциальности команды герцогини Сассекской отталкивают даже таких преданных монархистов, как я». Она обратила внимание на то, что принц Гарри и его жена требуют повышенной конфиденциальности, когда им это удобно, а в это время в их резиденции Frogmore идет дорогостоящий ремонт на деньги налогоплательщиков.

Известный британский корреспондент Пирс Морган, ныне работающий в США, также критически отозвался о ситуации, заявив, что герцог и герцогиня Сассекские не частные лица и что такое поведение подобно лицемерию. После такой выходки журналист порекомендовал королевской семье «возвращаться в Америку и жить частной жизнью».

Ранее сообщалось, что британцев возмутило поведение Кейт Миддлтон на крестинах сына Меган Маркл.