Глава СПЧ раскритиковал слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Москва, 10 июля. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что абсолютно не согласен со священником Дмитрием Смирновым, заявившим о «слабости» женского ума.

«Очень сложно комментировать вырванные из контекста отдельные высказывания. Но я бы с удовольствием пополемизировал с уважаемым протоиереем», — отметил глава СПЧ.

Федотов считает, что в приличном обществе с никто не станет разговаривать с автором таких высказываний. Глава СПЧ отметил, что «на него посмотрят, скажут: «Неадекват».

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» заявил, что женщины «слабее умом» чем мужчины. Объясняя свое заявление Смирнов добавил, что слабость ума женщин заключается не в том, что они «глупее», но женский ум «создан для другого».

Заявление священника раскритиковала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Омбудсмен заявила, что слова Смирнова вызывают протест и недоумение.

Ранее слова Смирнова корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал Всеволод Чаплин. Он заявил, что не считает оскорбительными для женщин слова Смирнова.