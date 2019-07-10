Украина не пускает на Евровидение детей, выступавших в России. События дня. ФАН-ТВ

Запреты Украины на «Евровидении»

Дети, которые выступали в России с 2014 года, не смогут представить Украину на Евровидении. Такой запрет озвучила Национальная общественная телерадиокомпания страны. Также на конкурс не попадут исполнители, которые планируют гастроли. На фоне скандала во время взрослого Евровидения такое решение вполне ожидаемо. Хотя, с другой стороны, это ведь дети, которые к политике не имеют никакого отношения. Они развивают свой талант и набираются опыта, в том числе, у российских исполнителей. Но нет. Незалежную это не интересует. Напомним, скандал вокруг конкурса разгорелся еще в начале года. Тогда на Украине выбирали музыканта, который представит страну на Евровидении. Певица Maruv победила в национальном отборе. Но выяснилось, что она выступает в России. Тогда Киев запретил ей гастролировать. Maruv не подписала документы и не поехала на конкурс. В итоге так сделали и другие исполнители. После этого Украина решила не участвовать в Евровидении — 2019. Состоится ли поездка страны на детский конкурс? Будем надеяться, что молодые таланты все же не пострадают от решения политиков.