Украина не пускает на Евровидение детей, выступавших в России. События дня. ФАН-ТВ

Запреты Украины на «Евровидении»
Дети, которые выступали в России с 2014 года, не смогут представить Украину на Евровидении. Такой запрет озвучила Национальная общественная телерадиокомпания страны. Также на конкурс не попадут исполнители, которые планируют гастроли. На фоне скандала во время взрослого Евровидения такое решение вполне ожидаемо. Хотя, с другой стороны, это ведь дети, которые к политике не имеют никакого отношения. Они развивают свой талант и набираются опыта, в том числе, у российских исполнителей. Но нет. Незалежную это не интересует. Напомним, скандал вокруг конкурса разгорелся еще в начале года. Тогда на Украине выбирали музыканта, который представит страну на Евровидении. Певица Maruv победила в национальном отборе. Но выяснилось, что она выступает в России. Тогда Киев запретил ей гастролировать. Maruv не подписала документы и не поехала на конкурс. В итоге так сделали и другие исполнители. После этого Украина решила не участвовать в Евровидении — 2019. Состоится ли поездка страны на детский конкурс? Будем надеяться, что молодые таланты все же не пострадают от решения политиков.
Обыски в правительстве Якутии
Обыски в правительстве Якутии — новые подробности. Полиция изъяла документы по делу бывшего сотрудника управления автодорог. Они касаются событий 2013 года. По версии следствия, экс-заместитель начальника отдела эксплуатации автодорог получил взятку в размере трех миллионов рублей. Нынешний заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников тогда занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Поэтому обыски и проходили в его кабинете. Лично его проверка не касалась.
Хищение у метрополитена
А в столице расследуют дело о крупном хищении у Московского метрополитена. По данным следствия, в 2013-2014 годах в одном из перегонов метро сотрудники обнаружили неполадки. Пошла вода. Они обратились в строительную компанию «Триада-Холдинг». Ее работники получили деньги, но выполнили не все свои обязательства. Кто именно причастен к хищению — сейчас выясняется.
Новый авианосец для ВМФ России
На страже страны. В России разрабатывают новый авианосец. На нем смогут располагаться морские бепилотники. Об этом сообщил руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов. По его словам, на боевом корабле можно будет разместить более 40 самолетов и вертолетов. Возможно, и новейшие палубные беспилотники «Охотник». Взлетный вес боевой машины составляет 25 тонн, из них почти три тонны приходятся на вооружение. Сейчас в научном центре ждут заключения контракта с министерством обороны. После этого разработчики смогут начать строительные работы. Уйдет на это около пяти лет.