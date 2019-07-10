САА обнаружила десятки тайников с оружием террористов на юго-западе Сирии

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают планомерную работу по обнаружению оставленных террористами схронов с оружием и боеприпасами. В одних только юго-западных провинциях Эль-Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда за последние два месяца было обнаружено свыше 20 тайников, передает местный источник в сети Facebook (@rawad.zaki.14).

Благодаря активной помощи гражданского населения эта работа дает ощутимые результаты. Простые жители очень устали от войны и хотят мира, а потому готовы интенсивно помогать властям в поиске и ликвидации подобных складов боевиков.

Большую часть найденного на бывших позициях джихадистов составляет оружие, произведенное в Соединенных Штатах и Израиле. Также частой находкой являются боевые средства, стоящие на вооружении у данных стран, но изготовленные за их пределами. Помимо оружия и патронов все чаще находят американские спутниковые телефоны и радиостанции.

Американо-израильский тандем прикрывается словами о мире, добре и справедливости. Сами же в этот момент они подкармливают «зверя» по имени «Терроризм». Его кормят новыми образцами вооружений и военной техники, средствами связи и полевой медицины.

Всеми этими подарками надо уметь пользоваться и своевременно обслуживать. Это требует специальных навыков и умений, которыми боевики раньше не обладали. Сейчас их тренируют квалифицированные иностранные инструкторы. Они из боевиков готовят высококлассных снайперов, минеров, обучают пользоваться высокотехнологичными средствами ПВО и на этом список не заканчивается, его можно продолжать бесконечно.

Нет гарантии, что полученные знания террористами не будут использованы в других странах. Ярким примером могут служить подготовленные американскими инструкторами афганские талибы, обратившие оружие против своих учителей.

До тех пор, пока мировая общественность не наберется мужества и решимости воспротивиться гегемонии США, вероятность попасть под жернова беспринципной алчности Вашингтона и ее последствий сохраняется практически для всего мира.