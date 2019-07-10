Госдума ужесточает ответственность за создание помех работе медиков

Госдума приняла во втором чтении проекты об ответственности за воспрепятствование работе медиков и недопуск машин скорой помощи к пациентам. Авторами инициатив выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно первому документу, статью «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За осуществление соответствующих действий «в какой бы то ни было форме» в отношении медицинского работника предусматривается штраф на суму от 4 тыс.до 5 тыс. рублей.

Кроме того, документ содержит положение об изменении наказания за «непредоставление преимущества в движении» скорой помощи. Речь идет о повышении возможной штрафной санкции с 500 рублей до 3-5 тыс. рублей, а также лишении права управления транспортным средством — с 1–3 месяцев до «от 3 месяцев до 1 года».

Во втором законопроекте прописываются случаи, когда за воспрепятствование оказанию медицинской помощи может последовать уголовная ответственность. Так, если результатом стало причинение тяжкого вреда здоровью пациента, виновника накажут штрафом в размере до 80 тыс. рублей или заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев.

Кроме того, в отношении соответствующего гражданина могут ввести ограничение свободы на срок до 3 лет либо приговорить его к принудительным работами на срок до 2 лет. Среди возможных наказаний также указывается арест на срок до полугода и лишение свободы на срок до 2 лет.

Если в результате тех же действий пациент умер, то наказанием для виновника может стать ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет либо принудительные работы на тот же период времени.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей инициативы оценил депутат Николай Говорин.

«На самом деле это очень непростые законопроекты, которые направлены не столько на улучшение работы скорой помощи, сколько на защиту прав пациентов и защиту врачей», — рассказал депутат.

По словам заместителя председателя комитета по охране здоровья, данные документы являются отражением идей о необходимости защиты деятельности медицинских работников.

«Это направление, которое в настоящее время разрабатывается. Помимо Государственной думы, им занимаются в Национальной палате и Общероссийском народном фронте», — отметил Говорин.

Член фракции «Единая Россия» также обратил внимание, что на данный момент наблюдается высокий показатель по нападениям на медицинских работников — «за год их бывает более тысячи».

«В данном случае концепция законопроектов подразумевает защиту медицинских работников от всякого рода ограничений, которые могут возникать в результате того, что, например, скорую помощь не пропустили. Врачи ехали на помощь к тяжелобольному, но в конечном счете не успели только причине возникновения таких обстоятельств, которые не позволили это сделать», — добавил депутат.

Говорин также обратил внимание на соответствие наказания виновных тяжести последствий их действий.

«В зависимости от последствий будет и наказание. В том числе при тяжких последствиях, смертельном исходе предусматривается наказание вплоть до лишения свободы», — подытожил Говорин.

Значимость законопроектов отметил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что при подготовке документа ко второму чтению было проведено всестороннее обсуждение с медицинским сообществом и экспертами.