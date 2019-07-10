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Экс-депутат Рады назвал фальсификацией результаты соцопроса о поддержке Зеленского

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Экс-депутат Рады заявил о фальсификации соцопроса о поддержке Зеленского 70% украинцев

Почти 70% украинцев положительно относятся к Владимиру Зеленскому как к президенту страны, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Однако экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко утверждает, что результаты опроса сфабрикованы.

Если верить Киевскому международному институту социологии, то 67,8% украинцев позитивно оценивают Зеленского как политика, 17% относятся к нему нейтрально, 8% — негативно, а еще 7,1% не смогли определиться с ответом. Кроме того, 70,9% респондентов КМИС заявили, что негативно оценивают политическую деятельность предшественника Зеленского Петра Порошенко. Тех, кто положительно о нем отзывается, оказалось 12,7%, относящихся нейтрально — 13,4% и еще 3% не определились с ответом.

«Уверен, что результаты этого опроса сфабрикованы, подделаны в угоду новому президенту, который начал стремительно терять уважение народа, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко. — Вы посмотрите, что пишут украинцы в соцсетях о Зеленском. Особенно после того, как он пошел на поводу у националистов в ситуации с телемостом между Киевом и Москвой под названием «Надо поговорить». Люди поняли, что их обманули, что Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний».

Экс-депутат Рады заявил о фальсификации соцопроса о поддержке Зеленского 70% украинцев

По словам политика, голосуя за Зеленского, жители Украины надеялись, что он прекратит гражданскую войну в Донбассе, развязанную Порошенко, но обстрелы там продолжаются.

«Украинцы это видят. Они видят, что слова Зеленского расходятся с делом, что он не лучше, чем Порошенко, которого он так критиковал в ходе предвыборной кампании», — подчеркнул Журавко.

Экс-депутат Рады запустил в соцсетях хештег #ПетрАлексеевичЗеленский и опубликовал фотографию Зеленского с подписью: «Пацан, который делал пародии на президента, сам стал пародией президента». Под ней Алексей Журавко критикует предложение Зеленского пригласить на переговоры по Донбассу США и Великобританию.

«Он в очередной раз показывает этим заявлением, что Украина не субъект международного права, а его объект. В связи с этим предлагаю перенести такую встречу, если она состоится, из Минска в другой город на букву «М» — Мюнхен. Ведь Зе не может не понимать, что если состоится встреча по Украине между США, Англией, Францией, Германией и Россией, то Украину, как в свое время Чехословакию, никто ни о чем спрашивать не будет.

Трамп, Джонсон (скорее всего), Макрон, Меркель и Путин, большие мальчики и девочки, встретятся в закрытой комнате, порешают судьбу Украины за нее, а потом позовут украинцев (которых в это время, чтобы не грустили в предбаннике, возможно, Нуланд будет кормить печеньками) и объяснят им волю сильных мира сего!» — написал в Facebook Журавко.

Вместо этого украинский политик предлагает Зеленскому начать прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Тогда, по его мнению, Украина обретет статус ключевого игрока в переговорном процессе, а не наблюдателя, чью судьбу решают другие.

«Прямые переговоры сгладят наши противоречия как с Парижем и Берлином, так и с Москвой, что даст толчок для совместной экономической деятельности, которая оживит нашу экономику, вырвет нас из лап североамериканских колонизаторов, которым глубоко плевать на Украину, мы им нужны лишь для того, чтобы гадить в их пользу в Европе.

Прямые переговоры остановят обстрелы, а значит — смерть, кровь, ранения и слезы украинцев с обеих сторон! Это именно то, что в свое время обещал Владимир Александрович Зеленский, пока не превратился в Петра Алексеевича Зеленского. Вот только народ уже один раз проголосовал против Петра Алексеевича, и если Зе продолжит его путь, то и через 1,5 недели так же проголосует против партии «Слуга Порошенко»!» — считает Алексей Журавко.

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