Экс-депутат Рады назвал фальсификацией результаты соцопроса о поддержке Зеленского

Почти 70% украинцев положительно относятся к Владимиру Зеленскому как к президенту страны, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Однако экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко утверждает, что результаты опроса сфабрикованы.

Если верить Киевскому международному институту социологии, то 67,8% украинцев позитивно оценивают Зеленского как политика, 17% относятся к нему нейтрально, 8% — негативно, а еще 7,1% не смогли определиться с ответом. Кроме того, 70,9% респондентов КМИС заявили, что негативно оценивают политическую деятельность предшественника Зеленского Петра Порошенко. Тех, кто положительно о нем отзывается, оказалось 12,7%, относящихся нейтрально — 13,4% и еще 3% не определились с ответом.

«Уверен, что результаты этого опроса сфабрикованы, подделаны в угоду новому президенту, который начал стремительно терять уважение народа, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко. — Вы посмотрите, что пишут украинцы в соцсетях о Зеленском. Особенно после того, как он пошел на поводу у националистов в ситуации с телемостом между Киевом и Москвой под названием «Надо поговорить». Люди поняли, что их обманули, что Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний».

По словам политика, голосуя за Зеленского, жители Украины надеялись, что он прекратит гражданскую войну в Донбассе, развязанную Порошенко, но обстрелы там продолжаются.

«Украинцы это видят. Они видят, что слова Зеленского расходятся с делом, что он не лучше, чем Порошенко, которого он так критиковал в ходе предвыборной кампании», — подчеркнул Журавко.

Экс-депутат Рады запустил в соцсетях хештег #ПетрАлексеевичЗеленский и опубликовал фотографию Зеленского с подписью: «Пацан, который делал пародии на президента, сам стал пародией президента». Под ней Алексей Журавко критикует предложение Зеленского пригласить на переговоры по Донбассу США и Великобританию.

«Он в очередной раз показывает этим заявлением, что Украина не субъект международного права, а его объект. В связи с этим предлагаю перенести такую встречу, если она состоится, из Минска в другой город на букву «М» — Мюнхен. Ведь Зе не может не понимать, что если состоится встреча по Украине между США, Англией, Францией, Германией и Россией, то Украину, как в свое время Чехословакию, никто ни о чем спрашивать не будет. Трамп, Джонсон (скорее всего), Макрон, Меркель и Путин, большие мальчики и девочки, встретятся в закрытой комнате, порешают судьбу Украины за нее, а потом позовут украинцев (которых в это время, чтобы не грустили в предбаннике, возможно, Нуланд будет кормить печеньками) и объяснят им волю сильных мира сего!» — написал в Facebook Журавко.

Вместо этого украинский политик предлагает Зеленскому начать прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Тогда, по его мнению, Украина обретет статус ключевого игрока в переговорном процессе, а не наблюдателя, чью судьбу решают другие.