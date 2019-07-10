Аналитики заявили об опасности выборов в Тунисе из-за террористических угроз

Тунис, 10 июля. Предстоящие выборы в Тунисе уязвимы перед террористическими угрозами, предупреждают эксперты. Об этом пишет портал voanews.com.

Некоторые аналитики предупреждают, что, по предварительным оценкам, 6,7 миллиона тунисских избирателей готовятся отправиться на выборы для избрания своего следующего правительства в конце 2019 года.

Растущий страх перед террористическими атаками может подорвать демократический процесс в североафриканской стране, уверены специалисты.

Ранее редактор портала Turizm.ru Алексей Песков заявил, что сегодня обстановка в Тунисе остается напряженной. По его словам, сотрудники правоохранительных органов стараются пресечь атаки и вспышки агрессии, но это не означает, что с терроризмом покончено.

«Стопроцентной гарантии того, что террористические акты не будут повторяться, нет», — подчеркивал Песков.

Британское издание The Guardian ранее назвало терроризм одной из главным опасностью африканской страны, потому что в Тунисе действуют сотни ячеек организации «Исламское государство»1 (запрещена в России). Последний теракт произошел в июне. Смертники подорвали бомбу у посольства Франции, другой взрыв прогремел возле антитеррористического подразделения полиции Туниса.

1 Организация запрещена на территории РФ.