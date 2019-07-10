Историк Курской битвы высмеял домыслы Die Welt о масштабе боев под Прохоровкой

Делать выводы о масштабных сражениях, в том числе о Прохоровской битве, по фотографиям любого качества некорректно без отдельного изучения военных документов. Об этом заявил кандидат исторических наук, автор научных трудов и книг о Прохоровском сражении и Курской битве Валерий Замулин. Общаясь с корреспондентом Федерального агентства новостей, он посмеялся над призывами снести памятник на Прохоровском поле после обнаружения в архивах немецкой аэрофотосъемки поля боя.

Идею ликвидировать памятник, установленный в честь победы Красной Армии под Прохоровкой и в память о погибших в сражении, высказал немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье в Die Welt. Опираясь на немецкие и британские исследования, автор материала пришел к выводу, что сражение якобы не имело крупного масштаба и победу в нем одержали немцы.

«Во-первых, уже сама постановка вопроса — «немецкие и английские историки открыли правду» — неправомерна. Во-вторых, автор высказывает точку зрения, которая демонстрирует его архаические взгляды и знания об истории Курской битвы (сражение под Прохоровкой относилось к оборонительной фазе Курской битвы. — Прим. ФАН)», — рассказал эксперт.

Замулин сам родился в знаменитой Прохоровке и много лет посвятил изучению этого периода Великой Отечественной войны, написав несколько научных трудов и книг на данную тему, переведенных в том числе на немецкий и английский языки. Историк посоветовал редактору исторического отдела Die Welt Келлерхофу познакомиться с уже доступными для изучения военными приказами, подписанными в том числе представителями немецкого командования.

Согласно документам, Прохоровским сражением является не однодневный бой 12 июля 1943 года — так упрощенно указывалось в учебниках в былые годы, — а целая серия сражений, происходивших в Белгородской области с 10 по 16 июля. 12 июля Красная Армия попыталась нанести противнику контрудар, однако попытка оказалась неудачной, и именно в этот день советские войска понесли большие потери.

«Выводы достаточно странные: если 12 июля поле боя осталось за противником, это не значит, что мы не выиграли Прохоровское сражение. Немцы-то дальше не пошли. Что было после 12-го? Мы же не отступили до Курска. А что было после 16-го? Немцы начали отходить до своих исходных позиций», — удивился историк.

Автор книг об одном из ключевых сражений Курской битвы подчеркнул, что перед оборонявшими Прохоровку Воронежским фронтом и войсками Ставки стояла задача удержать стратегически важный участок оборонительной полосы протяженностью 40 километров. Красноармейцы со своим заданием справились: немцы не смогли занять Прохоровку, несмотря на то, что получили такой приказ.

«Они (танковые войска СС. — Прим. ФАН) начали отступать 17 июля, а в сентябре они уже были на Днепре. Какая победа немцев под Прохоровкой, если через полтора месяца они откатились к Днепру?!» — посмеялся собеседник ФАН.

Замулин добавил, что за весь период с 10 по 16 июля 1943 года в сражениях под Прохоровкой в совокупности приняли участие свыше 200 тысяч советских солдат и более 1000 танков, а также около 100 тысяч бойцов и порядка 500 танков с немецкой стороны.

«Когда мы анализируем события такого масштаба, то судить о нем по фотографиям, какие бы они ни были, неправомерно. Тогда и возникают такие «открытия». Необходимо смотреть на документы, которые стороны использовали для оперативной работы», — пояснил Замулин.

Собеседник ФАН добавил, что возмущен публикацией не только как историк, но и как гражданин России.