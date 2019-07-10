Рим, 10 июля. Легенда мировой киноэротики Тинто Брасс попал в реанимацию. Состояние 86-летнего режиссера оценивается как тяжелое.

По данным местных СМИ, Брасса госпитализировали в отделение интенсивной терапии римской больницы Сант-Андреа. Жена кинематографиста вызвала скорую, как только ему стало плохо. По словам женщины, у него был приступ лихорадки. Резкий скачок температуры усугубил состояние режиссера. В этот момент он находился на своей вилле Isola Farnese.

Следует отметить, что в 2010 году Тинто Брасс пережил инсульт. Тогда он частично потерял память, но вскоре она восстановилась. После этого режиссер сразу же начал работу над новым фильмом.

Тинто Брасс стал известным после эротических картин «Салон Китти», «Миранда» и «Калигула». В данный момент он все еще находится в реанимации, его состояние пока неизвестно.