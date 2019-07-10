Россиянам дали советы, как пережить жару

Москва, 10 июля. Составлен список самых действенных способов пережить жаркие дни. Как пишет Planet Today, россияне смогут легче перенести жару, если будут придерживаться семи основных правил.

Во-первых, рекомендуется минимизировать уличные прогулки. Лучше переждать температуру свыше 25 градусов дома, особенно это касается людей, у которых есть проблемы с давлением и сердцем. В домашних условиях или в других местах с кондиционером наблюдайте за тем, чтобы воздух был не слишком холодным, иначе можно получить сосудистый спазм.

Гипертоникам следует выбирать в жаркий период одежду из натурального шелка, хлопка, льна, а на голову прикрывать шляпой, панамкой или другим головным убором. Также медики советуют не есть тяжелую, жирную и соленую пищу и повысить потребление овощей, фруктов и воды. И, конечно, необходимо отказаться от алкоголя, который при высокой температуре окажет только лишнюю нагрузку на сосуды.

Вместе с тем не перегружайте свой организм лишними физическим трудом и не находитесь под солнцем в период с 12 до 17 часов. Стоит сократить и время езды на автомобиле, так как скопление выхлопных газов в воздухе заставит вас испытывать кислородное голодание.

Медики утверждают, что, если следовать всем предложенным советам, пережить жару будет гораздо легче для организма. Правила направлены на снижение риска обострения различных заболеваний.

Каждое лето высокие температуры возвращаются во многие города России. Это дает толчок к обострению хронических болезней, и переносить жару становится еще сложнее, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.