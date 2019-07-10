Совфед продолжит добиваться освобождения Вышинского

Москва, 10 июля. Совет Федерации продолжит добиваться от властей Украины освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по всем каналам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Продолжайте свои усилия, по всем каналам добивайтесь освобождения журналиста Вышинского», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда, обращаясь к председателю комиссии палаты по информационной политике Алексею Пушкову и другим сенаторам.

Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что вопрос будет снят только тогда, когда Вышинский окажется на свободе.

Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу журналиста из-за неготовности прокуроров. Отмечалось, что обвинители «не успели ознакомиться» с материалами дела. Адвокат журналиста Андрей Доманский объяснил, что заседание перенесли из-за смены состава группы прокуроров. Новые прокуроры пришли на заседание абсолютно неподготовленными, отметил адвокат. Следующее заседание состоится 15 июля, сообщает «Царьград».

Москва неоднократно призывала освободить Вышинского. В МИД РФ подчеркнули, что дело против журналиста было сфабриковано. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.