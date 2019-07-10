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Экономика

Россия в Арктике нашла неожиданный ответ на мировой энергетический кризис

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Россия в Арктике нашла неожиданный ответ на мировой энергетический кризис

Новый масштабный экономический проект, связанный с экспортом энергетического и коксующегося угля, заработает к 2024 году в России. Уникальность этого проекта состоит в том, что добытый уголь будет транспортироваться не по привычной железной дороге и не через черноморские или балтийские порты. 

Основной транспортной артерией для него должен стать Северный морской путь, который на глазах превращается из внутреннего каботажного пути России в мощный международный транспортный коридор.

О значении расширения номенклатуры грузов по СМП и перспективах арктической добычи каменного угля — в аналитическом материале Федерального агентства новостей.

Россия в Арктике нашла неожиданный ответ на мировой энергетический кризис

Азиатский угольный ренессанс

Обывательское восприятие каменного угля как «топлива XIX века» совершенно не соотносится ни с нынешней ролью этого энергоносителя в мировом энергетическом балансе, ни и с перспективами его использования в энергетике будущего.

Достаточно сказать, что экономический рост двух наиболее динамичных экономик в мире, китайской и индийской, на протяжении последней четверти века в основном опирался как раз на использование энергии каменного угля. В силу чего на сегодняшний день доля этого энергоносителя в общем мировом балансе потребления энергии составляет без малого 28%. 

Для сравнения, проспонсированный Евросоюзом и США поворот к «зеленой» энергии в мировом масштабе выглядит на этом фоне просто пустышкой: в 2018 году из новых «зеленых» источников во всем мире получали чуть больше 3% первичной энергии.

Учитывая эти факты, можно под совершенно иным углом посмотреть на типичные новости, которые повествуют о «замедлении роста потребления каменного угля в мире». На деле речь идет о том, что от занимаемой доли 28% каменному углю и в самом деле трудно куда-то расти в силу эффекта высокой базы, но и сдавать свои позиции в энергетике уголь совершенно не намерен. 

Более того, последние новости из Китая и Индии и вовсе могут обескуражить поклонников новой энергетики: в обеих странах с этого года субсидирование «зеленых» источников возможно только… если они экономически эффективнее угольной генерации. Что наблюдается далеко не всегда.

Россия в Арктике нашла неожиданный ответ на мировой энергетический кризис

В 2019 году, согласно прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), общемировая торговля каменным углем составит около 1,3 млрд тонн, а общее потребление угля в мире вырастет до 7,7 млрд тонн. При этом трансграничная торговля углем, хотя и растет чуть медленнее его потребления (на 0,8% в год против 1%), все равно ежегодно прибавляет весомые цифры. 

Так, в этом году мировая торговля углем вырастет на очередные 11 млн тонн — причем все те же Китай и Индия традиционно окажутся нетто-импортерами этого топлива. При этом, если Пекин с 2017 года проводит политику сдерживания импорта и потребления угля, то Дели просто не поспевает за ростом собственной угольной энергетики. 

Это отразилось и на цифрах: Китай за 2018 год нарастил собственные мощности по производству угля на 100 млн тонн при постоянном импорте 281 млн тонн и общем потреблении 3,9 млрд тонн. А в Индии за прошлый год импорт угля вырос почти на 9% и достиг отметки 234 млн тонн.

До сих пор растущие угольные аппетиты стран Азии в основном закрывались поставками из трех угледобывающих стран — Австралии, Индонезии и ЮАР. Поставки же из России не играли существенной роли — в том числе в связи с тем, что крупнейшие действующие российские месторождения угля были традиционно привязаны к железным дорогам и портам Балтийского и Черного морей. 

Такая конфигурация транспортной сети была исторически удобна для поставок российского угля в европейские страны, но для азиатского случая откровенно «буксовала», не в силах обеспечить нужные объемы перевалки.

Россия в Арктике нашла неожиданный ответ на мировой энергетический кризис

Главное — начать

Впрочем, даже в таком положении производство и экспорт каменного угля в России стабильно растут. Так, только за минувший год добыча этого полезного ископаемого в России увеличилась на 7% и достигла 440 млн тонн. Экспорт угля вырос еще больше — на 10,6%. А в целом, более 56% добытого угля Россия вывезла за рубеж, так как собственная энергетика страны развивает в основном не угольные генерирующие мощности.

Почему же при такой благоприятной мировой конъюнктуре мы слышим новости о том, что, скажем, на Кузбассе угледобывающие компании сокращают добычу и вынуждены отправлять людей в оплачиваемые отпуска? Причина указана выше — Кузбасс и другие старые, освоенные угольные бассейны находятся в глубине нашей обширной страны, а новые иностранные потребители угля — ближе к портам Дальнего Востока. В итоге даже льготные тарифы РЖД на перевозку угля к дальневосточным портам не могут обеспечить ту себестоимость российского угля, которая позволила бы конкурировать с индонезийскими или австралийскими поставками. 

Напрашивающийся выход из такой ситуации очевиден: для экспорта в страны Юго-Восточной Азии уголь надо добывать ближе к портам, откуда его потом можно отправить в их адрес. Самое удобное решение — Хабаровский и Приморский край, но там не так уж много месторождений дешевого энергетического угля. А вот в районах Крайнего Севера, которые близки к Севморпути и судоходным устьям великих северных рек — Оби, Лены и Енисея — таких месторождений в достатке. 

Кажущаяся сложность подобного начинания в Арктике — это отнюдь не препятствие, но шанс. В случае запланированного освоения угольных разрезов на Крайнем Севере у России возникает целый букет возможностей. Под такие поставки нужно будет создать специализированный флот ледового класса — что позволит загрузить высокотехнологичными заказами отечественное судостроение. Суда ледового класса невозможно построить без качественных сталей — а значит, свою загрузку получат и металлургические предприятия. Удивительно, но шахтеры Кузбасса и других старых угледобывающих регионов от этого только выиграют — так как рост металлургии означает потребность в коксующихся углях, которых еще немало на старых месторождениях. 

Россия в Арктике нашла неожиданный ответ на мировой энергетический кризис

Самые интересные угольные проекты в настоящее время сосредоточены на полуострове Таймыр, где расположена целая группа Лемберовских угольных месторождений и сверхбольшое Сырадасайское месторождение с гигантскими запасами в 5,68 млрд тонн каменного угля. Уникальным Сырадасайское месторождение делает еще и то, что на нем найдены не только энергетические, но и коксующиеся угли, необходимые для металлургии и стоящие обычно в 2—3 раза дороже первых.

Для освоения таймырской группы месторождений можно использовать как существующий арктический порт Диксон, который расположен на сотню километров севернее от них, так и возможности Енисея, до которого от месторождений не более 50 километров и на берегу которого можно создать глубоководный морской порт, способный принимать суда океанских классов. 

В настоящее время проект Сырадасайского месторождения ведет российская компания «Северная звезда», дочернее предприятие «Норникеля», который добывает никель и редкоземельные металлы еще двумя сотнями километров южнее, в районе заполярного Норильска. В конце 2018 года «Северная звезда» вошла в состав международной частной инвестиционной корпорации AEON, стратегическим партнером которой является Сбербанк. В апреле 2019 года Сбербанк и AEON подписали отдельное соглашение по развитию Сырадасайского месторождения – банк готов участвовать в финансировании проекта, первый этап которого потребует около 35 млрд рублей.

Конечно, пока этот проект находится лишь на начальной стадии. Первый уголь с Сырадасайского месторождения может быть получен не раньше 2024 года, и сперва ежегодная добыча угля составит около 5 млн тонн. Однако уже вторая очередь освоения крупнейшего арктического месторождения позволит добывать 12 млн тонн в год. При этом уголь будет обогащаться на мощностях построенного рядом ГОКа. 

Россия в Арктике нашла неожиданный ответ на мировой энергетический кризис

Кроме того, под этот объем добычи угля будет построен глубоководный морской порт «Енисей», который по своим возможностям превзойдет более южную Дудинку: причальная стенка будет иметь длину 500 метров, а гарантированная глубина под ней составит 15,5 метров.

Резюмируя эти, уже весьма детальные и проработанные, планы, подкрепленные желанием инвесторов, можно не сомневаться, что поставки угля по Севморпути — это реальность ближайших пяти лет. 

Хочется напомнить, что ровно таким же образом развивались события в проектах добычи Россией сжиженного природного газа в Арктике. Еще в начале 2010-х годов проект «Ямал-СПГ» казался авантюрой и несбыточной реальностью, хотя расчеты показывали его прибыльность и устойчивость. На сегодняшний день российский арктический СПГ — это объективная реальность на мировом газовом рынке.

Скорее всего, то же самое случится и с углем из российской Арктики. Сегодня это кажется смелым проектом — а завтра это станет свершившимся фактом.

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