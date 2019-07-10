СМИ рассказали, как Сутормин оказался в «Зените»

Санкт-Петербург, 10 июля. История с уходом из футбольного клуба «Оренбург» Алексея Сутормина не закончилась трансфером в казанский «Рубин», через семь дней после «подписания» хавбек внезапно исчез из заявки на матч, а после этого объявился на медосмотре в «Зените».

В понедельник, 8 июля, сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего футболиста.

Как рассказал пресс-службе чемпиона Российской премьер-лиги Сутормин, «это был тяжелый выбор», однако другого шанса оказаться в Северной столице быть не могло.

Руководство петербургского клуба заключило с полузащитником соглашение на три года с опцией продления еще на год, пишет RIA56.

По данным издания, Сутормина давно ждали в «Зените», а за его трансфер якобы боролся главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что Сутормин обошелся сине-бело-голубым в 2 млн евро. Отмечалось, что заработная плата полузащитника будет такой же, как и была бы у него в «Рубине» — примерно 800 тысяч в год.

Боссы «Зенита» пытались заполучить экс-игрока «Оренбурга» еще в зимнее трансферное окно. Тогда футболист отказался от перехода, так как хотел доиграть сезон в составе предыдущей команды.