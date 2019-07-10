Литва расширяет использование русского языка на фоне его запрета в Латвии

Москва, 10 июля. Пока в Латвии регулярно устраивают «крестовые походы» на русский язык, эстонцы собираются последовать примеру Риги, в Литве хотят укреплять образование национальных меньшинств на родном языке.

Недавно Клайпедский университет объявил о запуске русскоязычных программ. Как пишет Baltnews, местные жители в странах Балтии регулярно сталкиваются с попытками властей ввести ограничительные меры на использование родного языка в публичном пространстве. Особенно актуальным это становится, когда речь идет о русском языке.

Как считают журналисты, Литва расширяет использование русского языка на фоне «крестовых походов» на него в Латвии. Литва существенно выделяется своим отношением к русскому языку на фоне той ситуации, что разворачивается в Эстонии и особенно в Латвии. На сегодняшний день в республике работает либеральная сбалансированная система образования, где в школах нацменьшинств 80% предметов ученики изучают на родном языке и только 20% на государственном. При этом, по сравнению с Латвией, русская община Литвы составляет только около 5% от всего населения — всего около 175 тысяч граждан. Русские в основном живут в Вильнюсе и портовой Клайпеде, а также в Висагинасе.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 30 августа 2018 года признал, что «школьная реформа» в Латвии, затеянная для окончательного искоренения остатков русского образования, — это расизм, порекомендовав пересмотреть все поддержанные латвийским правительством и Сеймом в марте 2018 года поправки, предусматривающие перевод двуязычных школ лишь на латышский язык обучения.

Как рассказал активист Русского союза Латвии, юрист Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин, в ООН недовольны 6-й статьей Закона о госязыке, которая позволяет правительству Латвии устанавливать требования по владению латышским языком чуть ли не для всех профессий. Комитет ООН озабочен и многими другими проблемами — в частности, положением цыган и беженцев, сбором и доступностью статистики (например, по этническому составу заключенных), отсутствием всеобъемлющего закона о запрете дискриминации. Более всего эксперты озабочены положением неграждан — их доля до сих пор среди взрослого населения республики составляет 13%.

Правозащитник подчеркивает, что в Европейском союзе нет больше ни одной страны, в которой такая огромная часть населения была бы ущемлена в политических правах на основе этнической и языковой принадлежности, как это происходит в Латвии.