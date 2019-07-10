Эксперт рассказал, почему Турция выбрала российские С-400 для защиты воздушных границ

Военный аналитик Сергей Судаков сообщил, что, купив С-400, Турция выписала огромный кредит доверия военной технике России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет использовать купленные у Российской Федерации зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, если ее территория подвергнется нападению.

«У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут. Вот почему мы сделали в нее такие инвестиции», — сказал Эрдоган журналистам Yeni Safak.

При этом турецкий лидер в очередной раз подчеркнул, что Анкара не откажется от покупки российских комплексов. По мнению военного аналитика, политолога и профессора Академии военных наук Сергея Судакова, Турция не зря начала усиливать свою армию российскими комплексами ЗРК, так как в современных войнах классические, конвенциональные средства переброски сил уже не работают.

«Все войны, так или иначе, начинаются с воздушного пространства — это ракетные обстрелы, проникновение беспилотников, разведывательных самолетов и т.д. Это современные реалии, воина XXI века, и Турция прекрасно это понимает. Несмотря на то, что она с 1953 года является членом НАТО, ей самой приходится думать о защите собственных границ. В Анкаре сомневаются, что Альянс будет следовать 5 статье устава организации и придет на поддержку Турции и ее режиму. Так что покупка С-400, установка полковых дивизионов говорит о том, что Анкара выписала очень большой кредит доверия нашей военной технике», — заявил эксперт в интервью ФАН.

Таким образом, Российская Федерация постепенно выходит на этап формирования новых, отличных от классических, военных коалиций за счет распространения новейших российских образцов вооружений. В качестве примера можно привести Индию, руководство которой уже высказалось о необходимости закупки современных ЗРК.

«Действительно, они готовы к 2025 установить у себя достаточное количество комплексов С-400 для того, чтобы отражать любые нападения, любые угрозы. А эти слова дорогого стоят, потому что Индия практически полуторамиллиардная страна, которая если и будет покупать нашу технику, то явно не ограничится одним дивизионом С-400. Это явно будет очень серьезная закупка на очень серьезные деньги», — продолжает Судаков.

Единственной альтернативой российским зенитным комплексам являются американские ЗРС Patriot, однако они обладают не таким широким функционалом, нуждаются при этом в большем участии человека в их управлении, и их радиус отслеживания целей не превышает 250 км.

«Это говорит о том, что Россия выбивается в лидеры. Но не только в технологические лидеры — ведь, доверяя России, другие страны автоматически заявляют, что не доверяют западным военно-политическим альянсам, которым платят деньги. Турция же не перестала переводить НАТО деньги, она отдает огромные средства на содержание Североатлантического блока, но в то же самое время не доверяет ему. Анкара не видит в НАТО надежного партнера и защитника, а значит еще раз — мы (Россия — Прим. ФАН) становимся свидетелями разрушения создаваемых годами стереотипов о том, что НАТО является абсолютной «крышей», которая может защитить любую страну. На самом деле, все иначе», — заключил военный аналитик.

Напомним, покупка российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и Соединенными Штатами Америки. США потребовали у Анкары отказаться от сделки и взамен российских ракетных комплексов приобрести их американские комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Эрдоган отказался идти на уступки.