Клинцевич объяснил, кто и зачем пытается оскорбить память погибших под Прохоровкой

Немецкий журналист предложил снести памятник Победы на Прохоровском поле, воздвигнутый в память о павших в самом крупном танковом сражении Второй мировой войны. Свое предложение ведущий редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф обосновал тем, что якобы последние исследования, основанные на «несомненно реальных фотографиях», подтверждают, что в бою у Прохоровки «не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения». В качестве доказательства Келлерхофф приводит немецкие и британские исследования на основе архивной аэрофотосъемки поля боя под Прохоровкой, сделанной немецкой авиацией.

«На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня [12 июля 1943 года] потери Красной Армии составили около 235 танков и пять у вермахта», — утверждает немецкий журналист, называя действия советских войск «атакой камикадзе».

Оскорбительной по отношению к памяти погибших на Прохоровском поле считает эту статью член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, участник Афганской войны, полковник запаса Франц Клинцевич.

Приводим его размышления на эту тему.

О реальном заказчике статьи в Die Welt

— Здесь надо брать глубже. Тренд задан не этими людьми [Келлерхоффом и авторами исследований, на которые он опирается в своей статье] — это обезьяны, которые копируют своих хозяев, получая указания и деньги. Мы должны иметь в виду, что есть страна, которая сегодня реально доминирует в мире как жандарм, как «силовой блок», как беспредельщик, как страна-террорист. Это Соединенные Штаты.

Я абсолютно четко могу сказать: они даже не скрывают, что действуют только в угоду себе. Речь даже не об американском народе, их народу на самом деле достаются копейки. Бенефициант — это олигархия США, которая проводит свою политику.

У них история — это сплошной геноцид. Геноцид коренного населения, геноцид других наций, они ни в чем не участвовали, ничего не делали для других стран. Они на первой и второй мировой войне заработали деньги.

Их прапрапрадеды — сборище людей с криминальным прошлым — наложили на США этот отпечаток криминального менталитета. Не имея никакой значительной собственной истории, они сегодня теряются перед российской историей, перед европейской историей, хотя да, у нас история тоже очень разная.

Мы усвоили исторические уроки

— Да, наша история очень разная, но мы усвоили исторические уроки. Когда мы говорим о России, о Руси — мы говорим о духе, о том самом главном, что нас хранит. Это наша духовность, это наша история, верность семье, семейным традициям, верность историческим предначертаниям.

Нам был навязан 74-летний период с 1917 по 1991 год, когда мы лишили сами себя части своей истории, начали говорить только о новом, переделали божьи заповеди на «заповеди строителя коммунизма», словом — немного мимикрировали. Но в результате, слава богу, мы не отбросили ни свое старое прошлое, ни недавнее. И когда большая комиссия приезжала в Смоленск, мы обсуждали, что там на главной площади стоит памятник Ленину, и он будет там стоять — ведь это произведение искусства, созданное большим художником.

(Памятник Ленину на главной площади Смоленска установлен в 1967 году, во время празднования 50-летней годовщины Октябрьской революции. Скульптор — Лев Кербель, архитектор — Борис Тхор. Монумент является памятником культурного наследия России. — Прим ФАН).

Прохоровское поле — место духовной силы

— Мы говорим о том, что у нас было, о нашей истории. В связи с этим хорошо, что мы вспомнили сегодня Прохоровское поле. Когда я зашел в храм на Прохоровском поле, меня поразило, что там немного икон. Главная «икона» — это выбитые на мраморе фамилии погибших солдат всех национальностей, со всей России, со всего Советского Союза.

Тогда вместе со мной в храм зашел [генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир] Мансуров, мой коллега. Он мусульманин и в православные храмы, как правило, не ходит. Я говорю — это история, надо зайти. Он подошел и внизу увидел фамилию своего родного дяди, который погиб на Прохоровском поле. Он в храме заплакал, набрал свечки и поставил перед каждой иконой…

Вы понимаете, что это урод [немецкий журналист Келлерхофф] хочет у нас забрать?! Я был в этом храме, когда он только-только был построен, я туда зашел и принял решение о крещении. Именно там я решил креститься, будучи человеком атеистического направления. Я понимаю, почему это со мной произошло. Нам надо быть в этой духовности. А Прохоровское поле — это место духовной силы.

Сегодня от нас пытаются эту духовность оторвать. Многие не до конца понимают, что мы [граждане славянских республик бывшего СССР] — один народ, когда пытаются придать какую-то исключительность украинцам, белорусам. Мы — один народ с общей историей, с общей культурой, с общей духовностью.

Нас миллионы, и нас не сломить

— Сегодня США затевают новый проект относительно России. Американцы неплохо нас изучили, они понимают, и это исторически доказано, что взять Россию с оружием невозможно. Мы набьем морду любому и поставим на место.

Они понимают, что нас можно только разложить изнутри, разорвать на части, создать внутри нашей страны противоречия. Убрать наши скрепы духовности. Прохоровское поле — это одна из наших скреп. Именно там в одном бою фактически случайно сошлись 1014 танков, и была страшная битва.

Сегодня уже не в шутку ученые говорят, что в какой-то момент, как бы по непонятному велению, из движения какой-то силы извне была «команда» одной и другой стороне. И они разошлись, понимая, что нужно сделать так, чтобы меньше было людских смертей. Сегодня, говоря о Прохоровском поле, всерьез говорят о божьем провидении.

Этому человеку [Келлерхоффу] надо сходить на Прохоровское поле, посмотреть музей, пройтись по самому полю, посмотреть, что там сделано. Встретиться с моим коллегой — сенатором Николаем Ивановичем Рыжковым, который, возглавляя фонд, стал главным двигателем создания мемориального комплекса «Прохоровское поле — Третье ратное поле России». Он, фактически, сделал главный военный музей России, музей нашей воинской славы.

Все эти негодяи сегодня прекрасно понимают, что туда ездит весь мир, поэтому они очень хотят это уничтожить. Не получится, не позволим! Потому что мы там получаем духовность, лично я получил высокую духовность в храме на Прохоровском поле. И за эту духовность буду я биться до последнего вздоха. Таких нас — миллионы россиян. И нас не сломить.

Справка ФАН: сражение под Прохоровкой

Сражение под Прохоровкой — бой между частями вермахта и советскими войсками в ходе Курской битвы — произошло 12 июля 1943 года. Различные источники приводят разные данные о потерях. Согласно данным советского командования, за 12 июля с обеих сторон из строя было выведено около 700 танков. Официальная советская «История Великой Отечественной войны» приводит данные о 350 подбитых немецких машинах.

В результате Курской битвы по совокупности оборонительных и наступательных операций Красная армия получила стратегическую инициативу, и в Великой Отечественной войне наступил окончательный перелом в пользу СССР. Советские войска нанесли поражение орловской и белгородско-харьковской группировкам вермахта, были ликвидированы крупнейшие стратегические плацдармы противника.

В память о погибших под Прохоровкой в 1995 году к 50-летию Победы на месте сражения был открыт памятник — мемориальная Звонница и храм святых апостолов Петра и Павла. На мраморных плитах стен храма высечены имена семи тысяч погибших здесь воинов. Весь комплекс входит в музей-заповедник «Прохоровское поле — Третье ратное поле России».