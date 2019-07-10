Стало известно, как экс-руководство «Водоканала» разбогатело на выплатах петербуржцев

Санкт-Петербург, 10 июля. Бывшее руководство «Водоканала» сделало бизнес на вымогательстве денег у петербуржцев путем повышения тарифов, заявил член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

Впервые за долгое время в Петербурге объявили о снижении тарифов ЖКХ. Суммарная годовая экономия составит почти три миллиарда рублей. Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, такую сумму приходилось платить петербуржцам из-за «бесхозяйственного разгильдяйства ресурсоснабжающих организаций».

Ремесло решил выяснить, кто стоял за этим «разгильдяйством». Напомним, организация собиралась с июля этого года повысить тарифы на воду для населения сразу на 7% и на 8% — для промышленных предприятий. Однако скандальное увольнение бывшего вице-губернатор Игоря Албина, который на все закрывал глаза, и ревизия на «Водоканале» не дали ужасному прогнозу сбыться, а глава предприятия Евгений Целиков, назначенный в 2016 году вместо Феликса Кармазинова, лишился должности.

Как оказалось, на протяжении десятка лет уже бывшее руководство «Водоканала» зарабатывало на выплатах петербуржцев и средствах, полученных от государства. Высокие тарифы на свои услуги предприятие объясняло подорожанием электроэнергии, однако это было лишь легенда.

На протяжении многих лет счета за электричество «Водоканала» выставляло некое ООО «Развитие и Инвестиции». Ущерб госпредприятия от этого сотрудничества составил 1,778 миллиарда рублей.

Открытый конкурс на это сотрудничество был якобы проведен в 2011 году, однако никаких доказательств ни на одном сайте госзакупок не сохранилось. «Победивший» поставщик был никому не известен. Кроме того, потребитель не мог в одностороннем порядке расторгнуть договор — таким правом обладала только организация «Развитие и Инвестиции».

Договор между сторонами был продлен дважды — до 2013 года, а затем внезапно уже до 2020 года. По какому праву последний контракт был заключен аж на семь лет, остается секретом.

В 2013 году «Развитие и Инвестиции» также внезапно изменило порядок ценообразования, резко увеличив стоимость своих услуг. Так, если в 2011 году поставленная электроэнергия в объеме 748062,6 тысячи кВт-ч стоила 1,7 миллиарда рублей, то в 2018 году за 644350 тысячи кВт-ч пришлось заплатить 3,1 миллиарда рублей.

Владельцем ООО «Развитие и Инвестиции» является Алексей Малеев, о котором мало что известно. Он также владеет ООО «Сельхозлизинг», у которого тот же адресу, что и ООО «БиоКей». В свою очередь учредителем «БиоКея» является ОАО «Отрадное», гендиректором которого является Анна Кармазинова — супруга экс-директора «Водоканала».

Кроме того, Кармазинов некоторое время являлся совладельцем «Сельхозлизинга», затем передав права Малееву. Следовательно руководство «Водоканала» и Малеев были давними партнерами.

Другие фирмы Малеева также «случайно» заключили контракты с «Водоканалом». Одним из таких стал договор на сумму почти три миллиарда рублей с ООО «Вк сервис», которая связана с «Развитие и Инвестиции», пишет RuReporters.