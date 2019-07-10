Украинский политик пояснил, кому адресован призыв Парубия провести в Киеве военный парад

Заявление представителей старой украинской власти о необходимости проведения в Киеве военного парада адресовано радикальным националистам и военным. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Одесского облсовета, координатор запрещенного на Украине Объединения «Боротьба» Алексей Албу.

Военный парад в Киеве

Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал решение украинского президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.

Ранее украинский лидер заявил, что деньги на проведение военного парада на День независимости будут направлены военным. На премии выделят 11,7 миллиона долларов США.

«Я неприятно поражен этим решением. Но будет ли парад, не им решать... Призываю всех, кто боролся за независимость Украины, участников революции достоинства, ветеранов, военных, волонтеров 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны», — заявил Парубий.

Внутриполитическое противостояние

Как отметил Алексей Албу, призыв Парубия провести «парад независимости» — ни что иное как продолжение политического курса украинских сепаратистов. По мнению украинского политика, заявления Ирины Геращенко и Парубия стоит рассматривать через призму противостояния между украинским парламентом и президентом, а также предстоящих выборов в Верховную раду Украины.

«Таким образом, эти заявления направлены к той части украинского общества, которая настроена на эскалацию конфликта с жителями Донбасса и южных областей, националистам и военным, входящим в условную «партию войны». Однако, судя по результатам последних выборов, людей из этой категории в украинском обществе становится все меньше. Их электоральная база составляет не более 25% жителей страны», — пояснил Алексей Албу.

По мнению украинского оппозиционера, Зеленский, в свою очередь, ориентируется на другую категорию граждан Украины, которая жаждет завершения военного конфликта, обеспечения правопорядка, прекращения разгула националистов.

«Я не берусь судить, насколько Владимир Зеленский соответствует описанной выше политической линии и способен ли он стать истинным выразителем интересов данного политического большинства. Однако стоит признать, что чисто с прагматической точки зрения его расчет более правильный. Также стоит помнить, что данное противостояние внутри украинского политикума разворачивается вокруг Дня независимости Украины. Именно в этот день, 24 августа 1991 года, украинские сепаратисты приняли постановление о провозглашении независимости Украины. Данное противостояние имеет глубинные исторические корни, и тянется много десятилетий», — заключил Алексей Албу.

Напомним, прошлогодний военный парад в Киеве украинский политолог Дмитрий Спивак назвал демонстрацией беспомощности.