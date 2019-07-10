Ученые нашли бактерию, способную менять группу крови 

Оттава, 10 июля. Канадские ученые из университета Британской Колумбии обнаружили бактерию, которая может изменить вторую группу крови на первую.

Бактерия способна расщеплять сложные сахара, при этом благоприятно влияет на А-агглютиногены и воздействует на эритроциты крови второй группы.

Данная бактерия имеет название Flavonifractor plautii. Ученые утверждают, что данный вид бактерии даст возможность переливать группу крови любому человеку, в том числе кровь нулевой группы.

Данное открытие позволит увеличить количество донорской деятельности в несколько раз.

Ранее научные сотрудники из Университета штата Джорджия рассказали о новом способе эффективного похудения. По словам американских экспертов, желающие безопасно избавиться от лишних килограммов должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц. Ученые убеждены, что есть большое количество преимуществ развития мышечной системы.