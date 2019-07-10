Главе ЛНР Леониду Пасечнику показали изнутри крупнейший завод республики

Луганск, 10 июля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник с рабочей поездкой посетил частное АО «Луганский центральный кузнечный завод» («Лугцентрокуз»), сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава республики в сопровождении генерального директора завода Александра Мирошникова прошелся по цехам предприятия, ознакомился с производственным процессом, а также пообщался с коллективом завода.

«Я посмотрел сегодня ваше производство, ваши рабочие места, ваш завод. Производство действительно уникальное в своем роде, — обратился Пасечник к сотрудникам предприятия. — Я так понимаю, берут и за границу вашу продукцию, она востребованна, она ликвидна, она не залеживается, склад вашей готовой продукции — пустой. Это радует. Больше бы таких предприятий нам в республике, для того чтобы мы создавали больше рабочих мест, чтобы больше платились налоги, которые мы потом будем использовать на ремонт дорог, для восстановления наших школ и садиков».

Отвечая на вопросы рабочих, глава республики отметил, что «производство [завода] — одно из самых больших на территории республики, одно из самых работающих, одно из самых рентабельных и самых хороших».

Пасечник подчеркнул, что в настоящее время руководство республики делает все возможное для того, чтобы запустить те производственные предприятия, которые были повреждены в результате военных действий в 2014 году.

Генеральный директор предприятия Александр Мирошников рассказал, что в этом году предприятию исполняется 120 лет с момента создания. Он отметил, что, несмотря на повреждения здания в результате обстрелов со стороны ВСУ, предприятие возобновило свою работу уже осенью 2014 года.

«Стабильно работающее предприятие в 2017 году вышло на довоенный объем производства. Сейчас ежегодно предприятие наращивает производство до 30% в год», — рассказал гендиректор.

Он отметил, что на предприятии работают около 900 человек. Средняя заработная плата составляет порядка 21 тыс. рублей, при этом высококвалифицированные специалисты получают зарплату на порядок выше средней.

По словам гендиректора, на данный момент на предприятии освоена и сертифицирована вся продукция довоенного времени. Предприятие производит колесные пары для локомотивов и вагонов, локомотивные и вагонные оси, пружины и штамповки.

«Сегодняшняя рабочая поездка главы ЛНР на предприятие дает нам перспективы, первое — это возможность расширения объема производства», — расказал Мирошников.

Он отметил, что в ЛНР создан благоприятный экономический климат для развития предприятия.