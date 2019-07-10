Украинские социологи назвали шесть партий с шансами пройти в Раду

Киев, 10 июля. Шансы пройти пятипроцентный рубеж на выборах в украинский парламент есть у шести партий. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС) по результатам проведенного опроса.

По прогнозам социологов, это партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского, блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность», «Батькивщина» во главе с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Сила и честь» Игоря Смешко.

Как свидетельствуют данные опроса, собираются голосовать 63% украинцев, 48,8% из которых на данный момент определились, за кого отдадут свой голос.

Отмечается, что из определившихся с выбором 48,5% будут голосовать за партию президента страны, 14,1% — за «Оппозиционную платформу — За жизнь», 9,2% — за «Европейскую солидарность», 6,2% — за «Батькивщину». Исследователи полагают, что партии Вакарчука и Смешко еще сохраняют шансы пройти в Раду.

Опрос проводили во всех регионах, кроме Крыма и неподконтрольных киевским властям территорий Луганской и Донецкой областей. В опросе приняли участие 2004 украинца.