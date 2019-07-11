Комитет ЮНЕСКО может исключить старый Дамаск из списка исчезающего наследия

Дамаск, 11 июля. Комитет всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который проводит свою 43-ю сессию в столице Азербайджана Баку, согласился изучить вопрос об исключении «старого Дамаска» из списка исчезающего наследия, передает корреспондент ФАН.

В результате террористических преступлений Комитет по наследию ЮНЕСКО в 2013 году принял решение включить эти объекты в список наследия, находящегося под угрозой исчезновения, чтобы привлечь внимание к опасностям, которые окружают это глобальное человеческое наследие, которое представляет универсальную ценность для мира, и мобилизует усилия и поддержку для обеспечения его сохранения.

Директор Дамасской цитадели Эдмонд Аль-Аджи сказал, что было принято решение отправить миссию для проверки статуса города и обсуждения административных и технических мер, необходимых для его достижения. Комитет может окончательно удалить объект из списка находящихся под угрозой исчезновения наследия в течение следующей сессии.

Нынешняя сессия Комитета по наследию, по словам директора археологии, была свидетелем ряда событий, связанных с Сирией, включая симпозиум, организованный доктором Луисом Мореэлем, директором Генерального секретариата Международного фонда Ага Хана, на котором Хаммуд выступил с докладом о реальности сирийских памятников и о работе, проводимой сирийским правительством по защите, реабилитации его национального наследия.

Сирийская делегация провела несколько встреч с официальными лицами из Центра всемирного наследия, Регионального центра объектов арабского наследия в Бахрейне и с экспертами, в ходе которых были пересмотрены сирийские объекты, находящиеся в Списке всемирного наследия и была обсуждена общая ситуация.

Он отметил, что Центр всемирного наследия организовал мероприятие в кулуарах конференции «Планирование реконструкции и восстановления объектов всемирного наследия. Древний город Алеппо как пример», на котором инженер Лина Катифан, директор объектов всемирного наследия в Управлении древностей, представила план по реконструкции и развитию.

Примечательно, что деятельность нынешней сессии Комитета всемирного наследия началась 1 июля и продлится до одиннадцатого. На ней будет присутствовать около двух тысяч человек, представляющих 180 стран. Все они собрались для обсуждения статуса объектов, включенных в Список всемирного наследия, и изучения возможности регистрации 36 новых объектов и включенных в список.