Доренко оштрафовали за нарушение ПДД через неделю после смерти

Москва, 10 июля. Журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, оштрафовали за нарушение правил парковки через неделю после смерти.

Информация о штрафе появилась в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 24 мая. Отмечается, что нарушение правил парковки было зафиксировано 16 мая, через неделю после смерти журналиста.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая текущего года. Журналист попал в ДТП в Москве — ему стало плохо, он потерял управление мотоциклом и врезался в бетонное ограждение. Врачи пытались реанимировать журналиста, но попытки оказались безуспешными. Экспертиза показала, что причиной смерти Доренко стал разрыв аорты.

На пост Доренко был назначен тележурналист, ведущий передачи «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян. По словам журналиста, принимать пост после смерти Доренко для него — отдельный вызов. Бабаян пообещал сделать все возможное, чтобы радиостанция «становилась еще ярче».

Ранее вдова Доренко рассказала об отношении журналиста к смерти. По словам Юлии Доренко, супруг предпочитал брать от жизни все и наслаждаться каждым мгновением, ходить по больницам было не в его стиле.