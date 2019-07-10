Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Песков объяснил общественную реакцию на русофобские выпады в Грузии

186
0 Оставить комментарий

Песков объяснил общественную реакцию на русофобские выпады в Грузии

Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил общественную реакцию на русофобские выпады в Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание Пескова на мнение о том, что власти Грузии ответственны за создание атмосферы в стране, в которой стали возможны оскорбительные заявления на ТВ. СМИ поинтересовались, считают ли власти России себя ответственными за происходящее на российском телевидении. 

Песков дал отрицательный ответ и объяснил ситуацию в Грузии, а также общественную реакцию на нее.

«Чудовищные русофобские выпады [в Грузии] неминуемо ведут к широкой общественной реакции, — заявил пресс-секретарь президента России. — Вы видите, какая единодушная позиция занята и нашими народными избранниками, парламентариями, и простыми гражданами. Это абсолютно разные измерения: одно дело — целенаправленные выпады [в Грузии против РФ], а другое дело  — общественная реакция на это [в самой РФ]».

Песков объяснил общественную реакцию на русофобские выпады в Грузии

Напомним, 7 июля на грузинском канале «Рустави 2» вышла авторская программа Георгия Габунии, выпуск которой ведущий начал с оскорблений в адрес президента России. Нецензурная лексика в эфире звучала дольше минуты. Поступком журналиста были возмущены не только россияне, но и грузины, которые заявили, что своим поведением он оскорбил земляков.

В Госдуме РФ в связи с последними событиями предложили запретить импорт грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы. Идея в нижнем палате парламента была принята единодушно. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что не хочет вводить санкции из уважения к грузинскому народу.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров