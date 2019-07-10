Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил общественную реакцию на русофобские выпады в Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание Пескова на мнение о том, что власти Грузии ответственны за создание атмосферы в стране, в которой стали возможны оскорбительные заявления на ТВ. СМИ поинтересовались, считают ли власти России себя ответственными за происходящее на российском телевидении.

Песков дал отрицательный ответ и объяснил ситуацию в Грузии, а также общественную реакцию на нее.

«Чудовищные русофобские выпады [в Грузии] неминуемо ведут к широкой общественной реакции, — заявил пресс-секретарь президента России. — Вы видите, какая единодушная позиция занята и нашими народными избранниками, парламентариями, и простыми гражданами. Это абсолютно разные измерения: одно дело — целенаправленные выпады [в Грузии против РФ], а другое дело — общественная реакция на это [в самой РФ]».

Напомним, 7 июля на грузинском канале «Рустави 2» вышла авторская программа Георгия Габунии, выпуск которой ведущий начал с оскорблений в адрес президента России. Нецензурная лексика в эфире звучала дольше минуты. Поступком журналиста были возмущены не только россияне, но и грузины, которые заявили, что своим поведением он оскорбил земляков.

В Госдуме РФ в связи с последними событиями предложили запретить импорт грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы. Идея в нижнем палате парламента была принята единодушно. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что не хочет вводить санкции из уважения к грузинскому народу.