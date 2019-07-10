В Общественной палате РФ наградили победителей конкурса «Хорошие новости России». ФАН-ТВ

9 июля в Общественной палате Российской Федерации прошло награждение победителей первого этапа конкурса «Хорошие новости», организатором которого выступило Федеральное агентство новостей. Участниками конкурса стали сотрудники региональных СМИ и блогеры, продвигающие конструктивную новостную повестку из субъектов России. Основная задача конкурса — поддержать талантливых авторов, которые работают в регионах страны.

По словам генерального директора РИА ФАН Евгения Зубарева, сегодня негативные новости превалируют в новостном потоке, что оказывает искажающий эффект на всю информационную картину. В итоге, повсеместный негатив пагубно влияет на сознание населения.

«Это серьезная проблема, которую мы в одиночку не решим. Но мы задаем направление. Наша задача стимулировать коллег, в основном из региональных СМИ. Конкурс бессрочный, но я думаю, что и задача, стоящая перед нами — также бессрочная. На конкурс поступило более тысячи работ. Мы отобрали семь лучших, исходя из журналистских критериев. Все было абсолютно честно и прозрачно», — сказал Евгений Зубарев.

Кроме того, идею проведения конкурса поддержали в Общественной палате Российской Федерации. Здесь 9 июня собравшиеся обсудили, какую роль играют хорошие новости в современных реалиях и с какими проблемами сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.

«Найти что-то хорошее, суметь об этом увлекательно рассказать, заинтересовать, продвинуть — это большое искусство и настоящее мастерство. И здорово, что у нас есть журналисты, у которых не опускаются руки в этой борьбе», — отметил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Из нескольких тысяч представленных работ, победителей выбрали в пяти номинациях: «Наука и инновации», «Экономика страны и региона», «Спорт», «Общество и социальные проекты», а также «Герои современности».

Победитель в номинации «Общество и социальные проекты» Валерий Трубин в своей работе рассказал об активисте из Тольятти. Герой, а именно так называет его Трубин, вместе с командой помощников уже на протяжении многих лет кормит тех, кто оказался на улице в трудной жизненной ситуации.

«Кто-то здесь писал об ученых и медицинских достижениях, все это очень важно, потому что, к сожалению, таким темам уделяется недостаточно внимания”, - сказал Валерий Трубин.

Во время награждения организаторы объявили о том, что конкурс будет проходить на бессрочной основе. Принять участие в нем может каждый желающий.