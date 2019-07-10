Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент переговоры по освобождению главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и украинских моряков не ведутся.

«Вы знаете, была нотная переписка, это происходило. Больше ничего не происходит. Это касается в общем удерживаемых лиц. Тема затрагивается в контактной группе, но пока результатов нет», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу журналиста из-за неготовности прокуроров. Отмечалось, что обвинители «не успели ознакомиться» с материалами дела.

Украинские моряки, задержанные в результате провокации ВМС Украины в Керченском проливе, обвиняются в незаконном пересечение границы России в составе организованной группы. В Москве неоднократно подчеркивали, что моряки действовали по приказу киевского командования.

Ранее МИД РФ направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве. Россия указала на имеющиеся в российском уголовно-процессуальном законодательстве возможности, которые позволят Киеву освободить граждан Украины. Однако глава МИД Украины Павел Климкин отверг предложение Москвы освободить моряков. При этом Климкин не согласовал ответ ведомства с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за чего в киевской власти возник очередной конфликт.