Кушанашвили пришел в ужас от возможного запрета денежных переводов в Грузию из России

Запрет денежных переводов из России в Грузию ударит прежде всего по самым необеспеченным слоям населения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил грузинский и российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили.

«Конечно, я перевожу деньги — и, кстати говоря, очень большому количеству людей, — поделился он с ФАН. — Никогда это не афишировал, потому что считал это своим долгом. Это люди, которые со мной учились, но сейчас оказались не у дел и живут очень тяжелой жизнью. У меня осталась сестра в Кутаиси. Конечно, это меня коснется, но их это коснется больше, чем меня, причем очень болезненно!»

По его словам, денежные переводы поступают в нищие семьи. В частности, телеведущий лично помогал пяти-шести семьям, которым, если бы не его переводы, вообще нечего было бы есть.

«Что они будут делать?» — задается риторическим вопросом он.

При этом поведение зачинщиков беспорядков, а также ведущего Георгия Габунии Кушанашвили назвал «выпадом горстки людей, выходкой отдельных идиотов, людей патологических, которых уже наказали сами грузины», и призвал адекватно реагировать на них.

«Выступление в центре Тбилиси сопляков, которые даже не знают, как пишется слово «оккупант», этот дикий случай в парламенте, — отметил он. — Нельзя из-за таких наказывать страну, которая вам друг! Что делать простым бедным людям, которым русские туристы давали возможность перебиваться с хлеба хотя бы на квас? Понятно, что это вопиющие случаи, иногда — откровенно комические, вроде отказа [грузинской певицы] Нино Катамадзе выступать в России. Мне кажется, что она совершенно точно, категорически, до шизофрении переоценивает свою значимость для России. В моем кутаисском дворе любой ребенок поет лучше, чем она! Да к черту Нино Катамадзе! Грузия — это не Нино Катамадзе! Грузия — это мой пролетарский Кутаиси, где обожают русских людей! Это Батуми, где боготворят русских людей!»

Отар Кушанашвили готов лично извиниться перед РФ.

«В России говорят, что грузины должны извиниться. Я грузин. И если хотят моих извинений — я приношу извинения за этих уродов, — заявил он. — За это антропоморфное существо на [телеканале] «Рустави 2» (речь идет о Габунии. — Прим. ФАН). Я понимаю, что очень обидно и больно, когда звучит такое в адрес законно избранного президента, но нужно ведь учитывать, что этот парень нуждается в срочной госпитализации, что он псих!

А где нет психов? Удел ненормальных людей, которые хотят свои 15 минут славы, везде [их] полным-полно! Психически ненормальный человек сказал слово. Если не подтвердится мой диагноз, его нужно избить до полусмерти, заточить в каменный мешок, лишить его возможности нормально дышать».

Напомним, что в России обсуждается ряд ограничений экономического характера в отношении Грузии в связи с обострением ситуации в этой закавказской стране. Оно началось с провокации против российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, приглашенной в Тбилиси на заседание Межпарламентской ассамблеи православия.

В частности, речь идет о запрете экспорта вина из Грузии, а также денежных переводов в эту страну.