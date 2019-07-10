Песков заявил, что поставки С-400 в Турцию осуществятся согласно плану

Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки российских ЗРК С-400 в Турцию будут осуществлены согласно плану, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова о сроках поставок зенитно-ракетных комплексов в Турцию.

«Все осуществляется по плану», — констатировал представитель Кремля.

Напомним, Москва и Анкара договорились о поставке в Турцию ЗРК С-400. Этот контракт вызвал недовольство американских властей. В Вашингтоне пригрозили Турции, предупредив, что в случае реализации этой сделки страна может не получить американские военные самолеты F-35.

Американские власти добавили, что могут ввести против Турции санкции. По мнению Вашингтона, С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса.

В Анкаре в свою очередь заявили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел страны. Закупка С-400 не сможет нанести ущерба истребителям F-35, а также не будет раскрывать связанную с ними чувствительную информацию, заверили турецкие дипломаты.

В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.