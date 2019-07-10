В Кремле уверены в возобновлении авиационного сообщения РФ и Грузии

Москва, 10 июля. В Кремле уверены, что рано или поздно авиационное сообщение РФ и Грузии возобновится, но пока говорить об этом рано. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, Москва надеется, что возобновление полетов между двумя странами «рано или поздно произойдет». При этом он указал, что в настоящее время из-за антироссийских настроений существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских путешественников.

Пресс-секретарь лидера РФ особо подчеркнул, что запрет полетов в эту страну стал абсолютно вынужденной мерой. По словам Пескова, за ситуацией будут тщательно следить, и как только появятся признаки того, что обстановка в Грузии нормализовалась, «тогда будет время анализа и принятия каких-то других решений».

На данный момент, резюмировал он, говорить о возобновлении полетов преждевременно.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве РФ сообщил, что полеты между РФ и Грузией в будущем могут возобновиться. Как отмечало издание, российскую сторону «удовлетворила реакция официального Тбилиси на нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес российских властей».

Во вторник глава российского государства Владимир Путин, комментируя возможность введения экономических санкций против Тбилиси, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Помимо этого, лидер РФ не увидел рациональности в уголовном преследовании оскорбившего российские власти журналиста, сообщает «Царьград».