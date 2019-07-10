Правительство РФ подпишет соглашение с крупнейшими организациями

Москва, 10 июля. Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать при подписании соглашения между правительством России и крупнейшими организациями с госучастием в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Речь о том, что крупные организации с госучастием станут крупными кластерами по реализации дорожных карт по разработке и внедрению высокотехнологических направлений», — пояснил Песков.

При подписании соглашения предположительно будут присутствовать вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава госкорпораций «Ростех» и «Росатом» Сергей Чемезов и Анатолий Чубайс.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин сейчас находится в Москве и работает над темой высоких технологий и инноваций в экономике. Кроме того, по словам Пескова, на 10 июля у президента РФ запланировано несколько совещаний и встреч.

«Одно из них — текущее совещание по экономическим вопросам. Там происходит традиционная сверка часов с регионами по экономической ситуации, анализ того, что сейчас происходит, и какие перспективы (нас ждут)», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

В совещании по экономическим вопросам примут участие первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов, министр экономики Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.