Выпуск 315 подготовленных российскими инструкторами бойцов FACA состоялся в ЦАР

Банги, 10 июля. Российские инструкторы подготовили еще 315 военнослужащих вооруженных сил ЦАР (FACA). Очередной выпуск курсантов состоялся сегодня в Беренго.

Новоиспеченные солдаты демонстрировали свои навыки в строевом шаге, рукопашном бою или стрельбе. Кроме того, бойцы также овладели и навыками военно-полевой медицины, оказанию первой помощи и правильной эвакуации раненых с поля боя. Отметим, что таким знаниям в сфере военно-полевой медицины обучают только инструкторы из России.

На торжественной церемонии присутствовали президент ЦАР Фаустин Арканж Туадера, посол РФ в республике Владимир Титоренко, послы ЮАР, Судана, Чада и Конго. Туадера поблагодарил российских партнеров, подготовивших уже 2315 высококлассных бойцов FACA, сообщает местное агентство ACAP.

Напомним, 27 апреля в Беренго состоялся седьмой выпуск обученных русскими инструкторами солдат ВС ЦАР.

Кроме российских специалистов, с 2016 года подготовку бойцов FACA в ЦАР также ведет европейская миссия EUTM-RCA. За три года ими были обучены около 3,4 тыс. солдат (для сравнения: российские специалисты всего за год успели подготовить 2 тыс. бойцов).