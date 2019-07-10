США раскрыли реальные цели своего вторжения в Сирию, порадовав Израиль

Американские СМИ обнародовали документ о стратегических целях США в Сирии. К его созданию приложили руку ряд региональных специалистов, которые были отобраны Конгрессом и в итоге сформировали целую исследовательскую группу по САР. Об основных тезисах разработанного ими плана читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Предполагается, что данная бумага стала реакцией Вашингтона на критику экс-посла США в Сирии Роберта Форда. Последний недавно выразил мнение в разговоре с журналистами, что у Соединенных Штатов нет четкой тактики в отношении САР. Судя по опубликованному документу, он ошибается — у американцев есть целый перечень задач, и главной из них значится обеспечение безопасности Израиля.

Особенно в районе его северной границы, подчеркивается в тексте. То есть угроза, по их мнению, надвигается со стороны Ливана и Сирии. Утверждается, что Тель-Авиву все сложнее защищать себя, а основная опасность якобы связана с увеличением боевой мощи «Хезболлы» и Сирийской арабской армии (САА), которые обзавелись «более угрожающим оружием».

Следующим в документе под раздачу попал Иран, который, согласно американским экспертам, дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, настойчиво распространяя собственное влияние на соседние страны. Впрочем, данное описание больше подходит к самим США, давно претендующим на роль мирового гегемона.

Не обошлось и без упоминания России, главная вина которой якобы заключается в «обеспечении выживания режима президента САР Башара Асада». Это, в свою очередь, также якобы создает угрозу для еврейского государства.

Таки образом, можно констатировать, что Вашингтон в действительности очень мало беспокоит «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) и вообще проблема международного терроризма. А территориальная целостность, единство и народ Сирии — тем более.

Интересно, что и в самих Штатах опубликованный документ вызвал полемику и серьезную критику прессы и общественности. Прежде всего потому, что вместо изложения последовательных рекомендаций по выстраиванию внешней политики на Ближнем Востоке в интересах США, конгрессмены фактически выработали план по организации благополучия другой страны — Израиля.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, однако, считает, что эта бумага в целом действительно отражает основные задачи Вашингтона на Арабском Востоке и что они и правда тесно связаны с интересами еврейского государства. Об этом он сказал в интервью ФАН.

«Я думаю, этот документ достаточно отрыто демонстрирует одни из важнейших целей США в Сирии. Среди них — защита израильских национальных интересов путем смены власти в Дамаске. Эта задача коррелирует с другой, не менее, а может и более важной и для Вашингтона, и для Тель-Авива, — ослаблением Ирана, в том числе посредством ослабления Сирии, поскольку арабская республика является стратегическим союзником Тегерана, и через нее он распространяет свое влияние на средиземноморское побережье. Ослабление же Асада ослабляет и Иран. Поколебало бы его позиции и выдавливание РФ из региона. Последующей целью стала бы дестабилизация обстановки уже в самой исламской республике», — пояснил эксперт.

Такая озабоченность счастьем еврейского государства, по мнению собеседника ФАН, объясняется очень сильным произраильским лобби в американском военно-политическом руководстве, в частности — в администрации президента Дональда Трампа.

«Оно мощно действует во всех государственных структурах Соединенных Штатов, чуть меньше, может быть, только в Пентагоне. А так — и в Сенате, и в Конгрессе, и в аппарате президента, а также в бизнесе и в банковой сфере. Это не секрет, и Вашингтон никогда не скрывал своего стремления обслуживать интересы Тель-Авива на Ближнем Востоке. Израиль является для США важнейшим стратегическим союзников, причем не только в регионе, но и в масштабах всего мира. Поэтому данный документ действительно определяет ряд ключевых задач американцев в Сирии», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.