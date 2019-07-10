В Италии объяснили, почему интервью Стоуна с Путиным стало новостью для мира

Москва, 10 июля. Интервью голливудского режиссера Оливера Стоуна с президентом РФ Владимиром Путиным было необычным. Об этом заявил итальянский политик и писатель, бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Джульетто Кьеза.

Итальянский политик назвал Стоуна гением кинематографа, поэтому все его кинопроизведения — экстраординарные вещи. По его мнению, интервью с российским лидером было необычным.

«Я думаю, что картина стала новостью для всего мира. Для Запада Путин — это враг», — объяснил экс-депутат ЕП.

Кьеза обратил внимание на тот факт, что Стоун в своей работе показал миру настоящего Путина — мыслителя высокого ранга, умного государственного деятеля огромной страны, передает телеканал «360».

Итальянец назвал документальный фильм Стоуна честной работой журналиста и подчеркнул, что такие интервью крайне необходимы.

Напомним, телевизионный канал «Россия 1» покажет 19 июля премьеру документального фильма американского маэстро Оливера Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после Майдана «В борьбе за Украину». По словам Лопатенка, ключевыми спикерами в ленте стали глава российского государства Владимир Путин и возглавляющий политический совет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее в интервью Стоуну Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией экс-президента Украины Петра Порошенко. По словам главы государства, Порошенко намеренно устроил эту провокацию в ходе предвыборной кампании, поскольку понимал, что на юго-востоке страны его не поддержат избиратели.