Сирия новости 10 июля 12.30: главарь «Ахрар аш-Шам» скончался в Алеппо, в Латакии ВВС Сирии совместно с ВКС РФ оттесняют боевиков

Сирия, 10 июля. Главарь «Ахрар аш-Шам» в Алеппо был взорвался вместе со своим автомобилем, в Латакии ВВС Сирии совместно с ВКС РФ оттесняют боевиков. В Ираке ликвидированы пятнадцать курдских радикалов в результате авианалета Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли точечные удары по радикалам в Идлибе и оттесняют к прежним позициям боевиков в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливает расположения радикалов в Идлибе и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла одного из лидеров в результате теракта на севере Алеппо.

Курды: подозреваются в покушении на лидера протурецкой группировки в Алеппо, потеряли 15 человек на севере Ирака.

ВС Турции: совершили авианалет на укрытия курдских ополченцев в Ираке.

Провинция Латакия

Сирийская армия оттесняет наступление радикалов в Латакии, развитое вчера днем, в течении которого боевики заняли высоту Аль-Захия и частично взяли под контроль еще тринадцать возвышенностей. Ночью боевики «Исламской партии Туркестана» (организация запрещена в РФ) взяли в плен Ибрагима Ахмада Берри – бойца из отряда Сил национальной обороны Сирии (NDF) - ополчения, поддерживающего сирийскую армию. Позднее боевики распространили в социальных сетях фотографию его отрубленной головы, как сообщает новостное агентство Al Masdar.

Источник так же сообщил о совместных вылетах ВКС РФ и ВВС Сирии в районы города Кабана и прилежащих склонов Туркоманских горы, где расположены опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам». Воздушные атаки, как передают военные источники агентства, привели к серьезному повреждению линий обороны джихадистов у города. Позднее САА удалось восстановить свой контроль над Туркоманскими горами.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли точечные удары по окрестностям поселка Аль-Бавабия, где расположены опорные пункты протурецких радикалов, как сообщил новостной портал Step News Agency.

Местный источник новостей в сети Twitter Meriwan Siwan сообщил, что в городе Джандарис, расположенном недалеко от Африна был взорван автомобиль, принадлежавший Абу Суфьян Шами - одному из лидеров протурецкой группировки «Ахрар Аш-Шам». Сам лидер в момент взрыва находится в автомобиле и скончался. Вероятно покушение на лидера протурецких боевиков было совершенной курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF), которые рассчитывают снова занять кантон Африн, откуда их вытеснила турецкая оккупация в 2018 году.

По данным курдского портала AHNA, турецкие военнослужащие намерены разместить в Алеппо еще одну военную базу. Местные источники сообщают о начале строительных работ в районе между городом Джандарис и деревней Тель-Саллур.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Дияла скончалось семеро детей, подорвавшихся на противопехотной мине, оставленной террористами ИГИЛ1, как передает новостное агентство SANA. Дети получили осколочные ранения головы и туловища и скончались от полученных травм до прибытия медицинских работников к месту трагедии.

По данным канала Viva Revolt, Джеймс Джеффри, американский посланник по Сирии, и Уильям Робак встретились с лидерами кланов и гражданским советом SDF в Дейр-эз-Зоре в районе нефтяного месторождения Аль-Омар.

Провинция Идлиб

В Идлибе ВВС Сирии продолжили наносить удары по расположения радикалов. Утром был совершен боевой вылет к предместьям города Джиср аш-Шугур и у города Серакиб, где точечные авиаудары были нанесены по расположения джихадистов «Тахрир аш-Шам», сообщает портал Step News Agency. Сирийская армия в свою очередь обстреливает позиции радикалов у поселка Шейх-Идрис, о чем также сообщил источник.

Провинция Хама

В Хаме после серии ожесточенных столкновений у города Мхарде и у Тель-Маллаха на некоторое время наступило затишье на фронте. Утром военные самолеты Сирии возобновили работу и совершили боевой вылет к деревне Аз-Закят, где расположен опорный пункт джихадистов и нанесли удар по укрытиям боевиков. Данные о потерях радикалов пока уточняются, как сообщил портал Step News Agency. Силы САА обстреляли из артиллерии расположения радикалов у поселка Арбеин, Хасрая и Аль-Джубейн.

Ирак

ВВС Турции продолжают в рамках операции «Коготь» наносить авиаудары по расположениям курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. Сегодня утром турецкие самолеты сбросили бомбы на укрытия курдского ополчения в районе Хафтани. Как передает новостное агентство Anadolu Agency, в результате операции были нейтрализованы пятнадцать бойцов РПК. Напомним, турецкая армия проводит операцию по зачистке так называемого Иракского Курдистана от формирований РПК с середины мая 2019 года, но далеко не всегда в результате их атак гибнут террористы. Зачастую при боевых действиях турков гибнут и мирные иракские жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.