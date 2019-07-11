Премьер-министр Сирии обсудил с премьером Омана двусторонние отношения

Дамаск, 11 июля. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел САР Валид Муаллем обсудил с Юсуфом бен Алауи бен Абдаллой, министром по иностранным делам в Султанате Оман и сопровождающей его делегацией, двусторонние отношения между Сирией и Оманом и способы их укрепления во всех областях для достижения общих интересов обоих братских народов.

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Обе стороны обсудили развитие ситуации в регионе и пути решения различных проблем, с которыми сталкиваются их народы, их мнения сошлись на необходимости координации и консультаций таким образом, чтобы это помогало поддерживать безопасность и стабильность.

На встрече также присутствовали заместитель министра иностранных дел и эмигрантов Фейсал Мекдад, Меллад Аттих, директор Администрации арабского мира, Мохаммед аль-Омрани, директор специального офиса Министерства иностранных дел и эмигрантов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что провинция Идлиб принадлежит Сирии, поэтому ликвидация всех террористических организаций в ней просто необходима. Он также отметил важность незаконного выхода из всех иностранных сил, присутствующих в Сирии.

Во время пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине Муаллем заявил, что запрещенная в РФ группировка «Джебхат ан-Нусра»1 контролирует большую часть провинции Идлиб и использует гражданское население в качестве живого щита. Обязанность сирийского государства состоит в том, чтобы избавить своих граждан от терроризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.