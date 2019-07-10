Разочарованные эстонским уровнем жизни украинцы возвращаются на родину

Таллин, 10 июля. Украинские мигранты покидают Эстонию и уезжают домой, разочаровавшись уровнем жизни в прибалтийской стране. Об условиях, из-за которых приезжим приходится возвращаться на родину, рассказал историк Владимир Виталь.

По словам эксперта, главными проблемами трудовых мигрантов в Эстонии остаются ограниченный срок пребывания и обман с заработной платой. Как пояснил Виталь, при «вербовке» сотрудника ему называют определенную сумму, однако когда работник приезжает в Эстонию, ему говорят, что платить будут меньше. Мигранту остается либо согласиться на худшие условия, либо уехать домой.

Историк отметил, что европейский трудовой рынок открылся для Украины после 2014 года, который стал для нее поворотным. Тогда на украинских сайтах появилось множество объявлений с предложениями поработать в странах ЕС, в том числе и в Эстонии.

«Казалось бы, вот оно, «окно возможностей» для жителей Украины, страны с низким уровнем доходов населения, «но карета принцессы обернулась тыквой»: многие из приезжающих столкнулись с суровой эстонской реальностью, а некоторые вовсе стали трудовыми рабами в ХХI веке, работая фактически за миску супа», — рассказал Виталь.

Эксперт отметил, что трудовые мигранты с Украины выгодны только эстонским предпринимателям, желающим меньше платить за больший объем работы. В качестве примера историк приводит одного из местных бизнесменов, заявившего, что ему проще нанять на сезонный сбор клубники приезжего, чем школьника, которому законодательно запрещено работать больше положенного времени. Виталь отмечает, что эстонцы неохотно идут работать на сельскохозяйственные и животноводческие фермы, поскольку хотят получать больше денег при выгодных социальных условиях, что возможно, например, в соседней Финляндии. Поэтому эстонским предпринимателям проще нанимать мигрантов. По словам эксперта, это касается и других сфер, например, строительства и грузоперевозок.

В итоге Виталь так охарактеризовал ситуацию на эстонском трудовом рынке: работодатели не желают платить больше, а местные не хотят получать мизерную зарплату, поэтому покидают страну. Образовавшийся вакуум заполняется приезжими, в том числе, из Украины, которые согласны работать «сверхурочно за скромные по эстонским меркам деньги».

Эксперт отмечает, что наплыв мигрантов повлиял на ситуацию и на эстонском рынке недвижимости. С приездом большого количества украинцев, желающих заработать, владельцам жилых и нежилых помещений стало проще найти арендатора.

«Как правило, сдают квартиры со спартанскими условиями, на окраинах Таллина, а старые производственные здания переоборудуют в общежития для мигрантов», — рассказал Виталь.

Историк отметил, что новые жители некогда тихих окраин вызывают беспокойство эстонцев. Эксперт отмечает, что в 2018 году на более чем 20 тысяч официально зарегистрированных иностранных рабочих приходилось 80% украинских трудовых мигрантов. По словам историка, эта цифра будет расти за счет тех, кто трудится без разрешения на работу.

Виталь отмечает, что мигранты, работающие по «серой схеме», создают проблемы не только себе, но и клиентам фирм, на которые трудятся. По словам эксперта, нелегалы не только живут в постоянном страхе депортации с запретом на въезд, но и срывают крупные заказы.

«Например, уже отмечены случаи, когда строительные бригады, сформированные из украинских трудовых мигрантов, не могут в срок сдать работу квартирным товариществам, так как полиция выявляет отсутствие у них необходимых для легальной работы документов и просроченные визы. Пока подрядчик ищет новых строителей, объекты простаивают, и работа задерживается, но страдают от этого жители ремонтируемых домов», — рассказал историк.

По словам эксперта, главная проблема трудовых мигрантов заключается в том, что они никак не защищены от обмана с заработной платой. Причем касается это и тех, кто работает на территории Эстонии легально. Виталь рассказал, что часто сотрудника нанимает фирма, зарегистрированная в Литве или Польше. Работника просто сдают в наем другим организациям, поэтому эстонским надзорным органам трудно следить за исполнением фирмами обязательств в отношении сотрудников.

Кроме того, по словам эксперта, наплыв украинских мигрантов прибавил работы эстонкой полиции. Виталь сообщил, что правоохранители практически еженедельно проводят рейды для выявления нелегальных украинских рабочих на таллинских стройках. Также на границе с Латвией часто выявляют нелегалов, которых тут же отправляют обратно.

Также Виталь рассказал об интервью бывшего работника ныне простаивающего украинского оборонно-космического предприятия Южмаш, в котором ставший трудовым мигрантом мужчина сообщил, что его мечты приехать в Европу и легко заработать деньги разбились о «суровую реальность». Украинец устроился в холодный цех эстонского рыбоперерабатывающего предприятия. По словам мужчины, он жил в комнате, рассчитанной на четырех рабочих, и спал на койке-раскладушке. При этом мигрант работал по 12 часов в день, а выходной ему предоставляли всего четыре раза в месяц. Платили украинцу четыре евро в час. Мужчина недолго продержался в таких условиях и поспешил вернуться домой.

Виталь считает, что Эстония должна вливать деньги в собственную экономику, создавать рабочие места для местных жителей и налаживать торговые связи.