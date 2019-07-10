Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Гехт

46
0 Оставить комментарий

Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Гехт

Челябинск, 10 июля. Совет Федерации в досрочном порядке прекратил полномочия сенатора от исполнительной власти Челябинской области Ирины Гехт. Об этом сообщил в среду председатель комитета по аграрно-продовольственной политике Алексея Майорова.

По его словам, нового заместителя на место Гехт могут выбрать осенью, по окончании губернаторских выборов, когда в палату придут новые сенаторы, пишет «Парламентская газета».

Накануне Гехт, которая занимала в верхней палате парламента должность заместителя главы комитета по аграрной политике, сообщила, что возвращается в своей регион, чтобы с четверга, 11 июля, приступить к работе в должности первого вице-губернатора. Она будет отвечать за социальную политику.

Ранее сенатор от Челябинской области Ирина Гехт рассказала Федеральному агентству новостей о причинах своей отставки.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров