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Россия

Москалькова рассказала об отношении к гомосексуалам в России

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Москалькова рассказала об отношении к гомосексуалам в России

Москва, 10 июля. России удается найти баланс терпимости к разным вероисповеданиям, культурным и другим предпочтениям, в том числе сексуальным, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Мы отошли от преследования за мужеложство, но у нас есть ответственность за пропаганду. Мы пришли к тому, что все люди разные. У всех разные взгляды, и демократическое общество должно терпимо относиться к разным вероисповедованиям, отношениям к искусству, культуре. У нас получается выдерживать стандарт отношения к разным позициям и точкам зрения», — приводит слова Москальковой корреспондент Федерального агентства новостей.

Москалькова подчеркнула, что в России не запрещены различные ориентации сексуального плана и отношение к искусству и религиям.

«Но мы против пропаганды того, что в обществе не принято. Государство выработало с большим трудом баланс интересов, который очень трудно держать. Нам удается не скатиться в ту, другую плоскость, которая изменит конфигурацию государства. Мы не готовы к варианту Канады, Прибалтики и будем отстаивать свои интересы нашими инструментами и силами», — подытожила омбудсмен.

Также в ходе заседания Москалькова сообщила, что очередь на социальное жилье в России буквально встала. По ее словам, в аппарат обращаются омбудсмены в регионах и бывшие военные с жалобами на невозможность получить социальное жилье.

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