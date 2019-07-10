Дамаск, 10 июля. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал перед встречей с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

ООН заявила, что конституционный комитет поможет урегулированию в Сирии. По словам посредника ООН, он надеется на конструктивное обсуждение вопроса о создании конституционного комитета, который должен открыть дверь политическому процессу. По данным газеты Al-Watan, в ходе переговоров стороны должны «найти путь к прекращению насилия в Идлибе».

В апреле 2019 года спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил о завершении процесса формирования конституционного комитета по Сирии. Как сообщили СМИ, президент Сирии Башар Асад согласовал последние четыре кандидатуры, выдвинутые ООН в состав комитета.

Ранее сообщалось, что комитет, которому предстоит написать для Сирии новую конституцию, будет состоять из 150 человек — 50 из них были выдвинуты Дамаском, еще 50 — сирийской оппозицией, а еще 50 были выдвинуты по линии ООН из числа специалистов, общественных деятелей и гражданских активистов. Что интересно, Дамаск отказывался согласовывать четырех человек из списка, выдвинутого ООН, в то время как список от оппозиции не подлежал утверждению со стороны Дамаска.

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля было объявлено, что «Россия и Турция в координации с сирийским правительством, оппозицией и ООН всячески способствовать скорейшему запуску работы Конституционного комитета» — и уже менее чем через неделю состав комитета, который не могли согласовать с января, был сформирован.

Согласование окончательного состава конституционного комитета Сирии — значимый шаг вперед, отметил арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Эксперт рассказал, что сейчас Сирия оказалась на сложном политическом перекрестке, в котором важнейшую роль играет противостояние между Саудовской Аравией и Ираном. В 2011 году Эр-Рияд поддержал сирийскую оппозицию, а Тегеран оказал неоценимую военную помощь Дамаску — однако теперь всем сторонам предстоит вновь делать выбор ради мирного процесса в Сирии.

Эксперт напомнил, что Сирия продолжает нуждаться в деньгах на программу послевоенного восстановления. Эти деньги есть у Запада и арабских стран, которые поддерживают сирийскую оппозицию, и Дамаск был бы не против договориться с ними — однако с соблюдением гарантий для действующей власти и непрерывности политического процесса в стране. Важнейшим партнером здесь могла бы стать Саудовская Аравия, которая поддерживает часть сирийской «умеренной оппозиции».

По мнению востоковеда, тот факт, что Башар Асад согласился на включение в конституционный комитет «спорных» представителей — вероятно, связанных с Саудовской Аравией, — является сигналом для Саудовской Аравии о том, что Дамаск готов сотрудничать с Эр-Риядом. Эффективность работы конституционного комитета Сирии во многом будет зависеть именно от того, насколько успешно будут налаживаться отношения с арабским миром и в первую очередь с Саудовской Аравией и ОАЭ.