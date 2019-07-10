Россия и Сирия обеспокоены снижением числа беженцев, покидающих лагерь «Рукбан»

Москва, 10 июля. РФ и Сирия обеспокоены снижением количества беженцев, покидающих лагерь «Рукбан». Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран.

Представители России и Сирии обеспокоены ситуацией в «Рукбане», в котором стремительно ухудшается ситуация. США продолжают создавать препятствия для желающих покинуть лагерь и вернуться домой сирийцев.

«В связи с этим вызывает серьезную обеспокоенность снижение потока покидающих «Рукбан» беженцев, обусловленное стремлением находящихся там боевиков подконтрольных США бандформирований как можно дольше сохранить для себя «живой щит» в лице обитателей лагеря», — говорится в документе.

По информации межведомственных координационных штабов, боевики повышают цены для пропуска людей через зону «Эт-Танф» до пункта пропуска «Джлеб». Россия и Сирия обратили внимание международного сообщества на то, что дальнейшее удержание сирийских территорий под контролем военных США и их союзников по международной коалиции затягивает завершение конфликта в САР.

Напомним, на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Лагерь для беженцев «Рукбан» находится в 55-километровой зоне вокруг американской базы.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, который ведет учет всех беженцев, сообщили, что около 500 человек смогли покинуть лагерь «Эр-Рукбан» на юге Сирии. Их встретили российские и сирийские специалисты в гуманитарном коридоре «Джлеб».