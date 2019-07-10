Ученые раскрыли новый способ эффективного похудения

Атланта, 10 июля. Научные сотрудники из Университета штата Джорджия рассказали о новом способе эффективного похудения. По словам исследователей, неправильно делать акцент на потере жира.

По словам специалистов, желающие безопасно избавиться от лишних килограммов должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц. Медики уверены, что есть большое количество преимуществ развития мышечной системы.

«Де-факто более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету», — приводит «ФедералПресс» слова диетологов.

Американские ученые отметили, что состояние мышц человека оказывает значительное влияние на процесс снижения жировых отложений. Так, правильно развитые мышцы помогут человеку избавиться от лишнего веса, пишет «Царьград».

По их мнению, при помощи активных силовых тренировок, направленных на укрепление мышц, можно похудеть со 100 килограммов сразу до пятидесяти.

Исследователи убеждены, что мускулы «вытягивают глюкозу из крови», что способствует дальнейшей работе организма над похудением.

Ранее диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть.