Москва, 10 июля. США и их союзники используют подконтрольные СМИ и неправительственные организации для препятствования возвращению сирийцев в свои дома. Об этом сказано в заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии генерал-полковника Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

«США и их союзники продолжают создавать препятствия процессу возвращения сирийцев в свои дома», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что проамериканские СМИ тиражируют вбросы о том, что якобы власти соседних с Сирией государств нарушают права человека и принуждают беженцев возвращаться в места довоенного проживания. Отмечается, что западные политики вместо того, чтобы оказывать ливанским властям помощь в добровольном возвращении беженцев, они всячески пытаются оставить сирийцев на территории Ливана для того, чтобы спровоцировать миграционный и экономический кризис в этой стране.

Руководители координационных штабов привели в пример действия британской неправительственной организации «Эдинбург дайрект ЭДН», которая экстренно возвела новые места размещения беженцев в Ливане в ответ на решение Высшего совета обороны Ливана о сносе незаконно возведенного жилья.

«Подобные действия США и их союзников вскрывают истинные цели Запада: создать барьеры на пути возвращения сирийских граждан на родину, сорвать восстановление экономики и мирной жизни в Сирии», — подытожили главы координационных штабов РФ и Сирии.

В сообщении уточняется, что за прошедшую неделю в свои дома вернулись более 11 тысяч сирийцев, в том числе 538 человек внутри страны. Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.