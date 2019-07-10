Военный аналитик высоко оценил концепцию неядерного авианосца России

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что новые неядерные авианосцы позволят позиционировать Россию как одну из ведущих морских держав.

Ранее в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов рассказал, что концепция нового неядерного авианосца для ВМФ России предусматривает размещение на нем морских ударных БПЛА.

«Всего [...] на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов и даже больше», — сказал он.

Кроме того Филиппов не исключил размещения на кораблях новейших российских морских палубных БЛА типа «Охотник». В настоящее время проектом тяжелого беспилотника занимается КБ «Сухой», а первый полет нового дрона запланирован на 2019 год.

В свою очередь военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «новый проект представляет собой облегченную версию перспективного авианосца катамаранного типа».

«У них (Крыловского государственного научного центра — Прим. ФАН) были проекты двух авианосцев: один полноценный атомный, с водоизмещением, приближающимся к 100 тысячам тонн; и второй — облегченного типа, который по водоизмещению будет приближаться к 40 тысячам тонн. Новый проект позиционирует новый корабль как авианосец ПВО, но с возможностью решать и другие задачи, тем более, что предполагается размещать ударные беспилотинки», — говорит эксперт.

В отличие от полноценного авианосца с ядерной энергетической установкой, новый, неядерный будет представлять собой корабль катамаранного или двухкорпусного типа, что в свою очередь повысит его плавучесть и мореходные качества.

«Это позволяет разместить на борту боевого корабля огромное количество палубной авиации, а учитывая возможность размещения на корабле мощных вооружений, он обещает стать настоящей плавучей крепостью. Предполагается, что он позволит размещать на борту две эскадрильи самолетов, это примерно 24 самолета типа Су-33 или МиГ-35К, самолет ДРЛО и определенное количество спасательных, противолодочных, и может быть, даже ударных вертолетов. Ну и конечно же разведывательные и ударные БПЛА», — продолжает Василий Дандыкин.

По словам собеседника ФАН, Главное командование Военно-Морского Флота России, скорее всего будет присматриваться к концепции именно неядерного авианосца, так как он легче в постройке. К тому же стоимость его постройки будет намного ниже, чем у полноценного ядерного «монстра» водоизмещением в 100 тысяч тонн.

«Тем не менее, облегченный авианосец сможет решать все возложенные на него обязанности по обеспечению наших группировок в Тихом океане, а именно туда, скорее всего, они и будут отправляться. Я разговаривал с представителями Крылова в парке «Патриот», и они предполагают, что флот закажет как минимум два, а максимум четыре таких корабля. Но все это будет происходить после 2027 года, так как именно к тому времени будут подготовлены корабли дальней морской и океанской зоны, вроде фрегатов типа «Горшков», и их модернизированная версия большего водоизмещения, с большим количеством ракет и т.д. Это позволит создавать полноценные авианосные ударные группы и позиционировать Россию как одну из ведущих морских держав», — заключил капитан 1 ранга запаса.

Напомним, общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет. В настоящее время Крыловский государственный научный центр ждет заключения контракта с Минобороны на разработку аванпроекта — предварительного плана создания корабля.